Как распознать признаки железодефицитной анемии, объяснила врач Аллахвердиева

Постоянная усталость, плохие волосы, слоящиеся ногти, бледность и плохой аппетит: такие симптомы характерны для многих проблем со здоровьем. Но первое, что будет исключать врач при подобных жалобах, — это снижение уровня гемоглобина.Чаще всего железодефицитная анемия встречается у беременных женщин и детей первого года жизни. Но она возможна и мужчин, и у женщин, и у лиц молодого и преклонного возраста. По статистике, 90% анемий у пациентов — железодефицитные, связанные с нехваткой железа.Основными диагностическими показателями этого типа анемии являются сывороточное железо, общая железосвязывающая способность (ОЖСС), сывороточный ферритин, клинический анализ крови. Но чтобы назначить эти исследования, надо знать, какие жалобы должны стать поводом для обращения к врачу и назначения анализов. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Садига Аллахвердиева, врач-педиатр клиники «МЕДСИ» на Дыбенко.Мало поступает или много теряетсяПрежде чем говорить про анемию, нужно вспомнить, что железо в организме является незаменимым микроэлементом для транспорта кислорода, кроветворения, участвует в синтезе ДНК, иммунной функции и других метаболических процессах. Железодефицитная анемия (ЖДА) развивается, когда запасы железа в организме падают слишком низко для поддержания нормального производства эритроцитов. Причинами могут быть:недостаточное количество железа в пище;нарушение усвоения железа;кровотечение или потеря железа в организме с мочой.Одна из самых распространенных анемийЖелезодефицитная анемия (ЖДА) — распространенное заболевание, характеризующееся низким уровнем железа в организме, что приводит к недостаточному производству гемоглобина — белка, переносящего кислород в крови.Распознать ЖДА на ранних стадиях важно, так как ее последствия могут быть серьезными. Однако стоит помнить, что самодиагностика невозможна и при подозрении на анемию необходимо обратиться к врачу для проведения анализов. Приведенные ниже признаки являются лишь ориентировочными и могут встречаться при других заболеваниях.Общие признаки, указывающие на возможную ЖДАУсталость и слабость. Это наиболее распространенный симптом. Чувство постоянной усталости, снижение физической выносливости, даже при минимальных нагрузках, являются тревожным сигналом.Одышка. Недостаток кислорода в крови из-за низкого уровня гемоглобина приводит к одышке даже при незначительных физических усилиях, например при подъеме по лестнице.Головокружение и обмороки. Снижение уровня кислорода в мозге может вызывать головокружение, а в тяжелых случаях — обмороки.Сердцебиение (тахикардия). Сердце пытается компенсировать недостаток кислорода, работая интенсивнее, что приводит к учащенному сердцебиению.Бледность кожи и слизистых оболочек. Из-за недостатка гемоглобина кожа и слизистые оболочки (например, внутренняя поверхность губ и десен) приобретают бледный, иногда даже землистый оттенок. Обратите внимание на цвет конъюнктивы глаз — внутренней поверхности век.Ломкость ногтей. Ногти становятся тонкими, ломкими, слоятся. Они могут также иметь вогнутую форму (койлонихия).Выпадение волос. Железо играет важную роль в росте волос, поэтому при его дефиците могут наблюдаться выпадение волос и их истончение.Заеды в уголках рта (ангулярный хейлит). Трещины и воспаление в уголках рта могут быть признаком ЖДА, так как железо необходимо для поддержания здоровья слизистых оболочек.Сухость кожи. Железодефицитная анемия может приводить к сухости и шелушению кожи.Изменение вкуса и обоняния. Некоторые люди с ЖДА отмечают изменение вкусовых ощущений (например, тягу к несъедобным предметам — пикацизм) или обоняния.Задержка роста и развития у детей. У детей ЖДА может проявляться задержкой роста и развития, а также снижением умственной активности.Дополнительно возможны шум в ушах, головная боль, непереносимость холода, снижение устойчивости к инфекции, изменение поведения (например, синдром дефицита внимания), ухудшение симптомов сопутствующих сердечно-легочных заболеваний.Нужны продукты с железомЕжедневная потребность взрослого человека в железе составляет около 1-2 мг, ребенка — 0,5-1,2 мг, поэтому очень важно получать железо с пищей. Продукты, богатые железом:красное мясо (говядина, свинина, баранина, конина);субпродукты (в частности, печень);овощи (шпинат, морская капуста, петрушка, укроп, брокколи);бобовые (красная фасоль, нут, чечевица).Важно понимать, что ЖДА — это излечимая болезнь. Лечение проводится препаратами железа длительностью не менее трех месяцев, в зависимости от степени тяжести. Решение о длительности лечения и дозировки препарата принимает ваш лечащий врач. Не занимайтесь самолечением, своевременное обращение к специалисту поможет предотвратить серьезные осложнения железодефицитной анемии.

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