«Вызывает рак»: врач Баранова объяснила опасность завтрака сосисками

Врач Баранова сообщила, что никогда не станет готовить для своей семьи сосиски на завтрак.Врач-терапевт Ирина Баранова объяснила, почему она считает опасной привычку есть на завтрак сосиски. В своем Telegram-канале медик высказалась о том, что она не станет покупать их для себя и своей семьи. Баранова отметила, что многие россияне считают сосиски удобным вариантом завтрака или перекуса и назвала такой выбор еды опасным для здоровья.Врач подчеркнула, что сосиски относятся к переработанному мясу, употребление которого способно оказаться канцерогенным фактором.«Этот продукт вызывает рак. Многочисленные исследования уже давно подтвердили его связь с самыми серьезными проблемами для здоровья», - обратила внимание эксперт.По словам Барановой, в колбасных изделия и сосисках присутствуют вещества, способные запускать в организме ведущие к развитию опухолей процессы. Медик сообщила, что такая продукция обрабатывается консервантами и усилителями вкуса, которые улучшают ее привлекательность для потребителей и обеспечивают ей продолжительный срок годности. Кроме того, в составе колбас и сосисок часто встречаются стабилизаторы и нитриты.«Если есть пищу с таким составом регулярно, но повышается риск развития опасных процессов в кишечнике и желудке», - предостерегла специалист.

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