Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи
Во время тренировки не делайте резких движений. Обязательно следите за спиной, она должна быть ровной
Тренировка шейных мышц
Первое упражнение:
сядьте и посмотрите прямо перед собой;
сделайте 3-5 наклонов головой в разные стороны;
при выполнении последнего наклона в каждую сторону задержитесь на 7-10 секунд.
Второе упражнение:
сидя постарайтесь коснуться подбородком кадыка, не опуская голову, а просто поворачивая ее на одном месте;
задержитесь на 10 секунд;
вернитесь к исходной позиции, чтобы подбородок был направлен вверх, задержитесь на секунду;
повторите от 3 до 5 раз.
Третье упражнение:
слегка запрокиньте голову и потяните подбородок вверх;
затем направьте подбородок к груди (к левой части);
задержитесь на 10 секунд;
вернитесь к исходному положению и повторите все заново, но в другую сторону.
Четвертое упражнение:
в положении сидя не спеша поворачивайте голову в разные стороны;
поднимите голову и посмотрите вверх, задержавшись на 10 секунд;
вернитесь в первоначальную позицию и повторите все заново трижды в каждую сторону.
Пятое упражнение:
сидя смотрите вперед;
правой рукой коснитесь левого плеча;
голову поверните к правому плечу;
через 10 секунд вернитесь к исходному положению, опустив руку;
повторите все заново, но в другую сторону.
Шестое упражнение:
соедините за головой ладони;
поверните голову влево, касаясь носом бицепса;
через 10 секунд поверните голову право и также коснитесь носом бицепса.
Седьмое упражнение:
руки разведите в стороны;
задержитесь на 10 секунд;
опустите руки на пару секунд;
повторите упражнение трижды;
выполните наклоны рук в разные стороны, задерживаясь в последней точке на 10 секунд.
Восьмое упражнение:
руки отведите назад, чтобы ладони были развернуты к бедрам;
поднимите голову, посмотрите вверх;
через 10 секунд вернитесь в первоначальное положение, опустив руки на колени;
пару секунд отдохните;
повторите все заново 5 раз, будто изображаете цаплю.
Девятое упражнение:
руки расположите над головой, чтобы расстояние между ладонями не превышало 10 см;
смотрите прямо, выровняйте спину;
задержитесь на 10 секунд.
Десятое упражнение:
встаньте, правой рукой охватите голову и направьте ее к правому плечу;
через 10 секунд вернитесь к исходной позиции;
повторите все заново, но в другую сторону;
для каждой стороны сделайте по 2-3 повтора.
Если выполнять эти упражнения регулярно, состояние шеи существенно улучшится.
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