Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Шея – одна из наиболее уязвимых частей тела. Разминать шейные мышцы особенно необходимо при сидячем образе жизни и дискомфорте в позвоночнике. Регулярные тренировки позволят укрепить мышцы шеи, улучшить подвижность суставов, избавиться от усталости, головокружения и шума в ушах, предотвратить развитие остеохондроза и инсульта. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, разработанным опытными неврологами и остеопатами.Во время тренировки не делайте резких движений. Обязательно следите за спиной, она должна быть ровнойТренировка шейных мышцПервое упражнение:сядьте и посмотрите прямо перед собой;сделайте 3-5 наклонов головой в разные стороны;при выполнении последнего наклона в каждую сторону задержитесь на 7-10 секунд.Второе упражнение:сидя постарайтесь коснуться подбородком кадыка, не опуская голову, а просто поворачивая ее на одном месте;задержитесь на 10 секунд;вернитесь к исходной позиции, чтобы подбородок был направлен вверх, задержитесь на секунду;повторите от 3 до 5 раз.Третье упражнение:слегка запрокиньте голову и потяните подбородок вверх;затем направьте подбородок к груди (к левой части);задержитесь на 10 секунд;вернитесь к исходному положению и повторите все заново, но в другую сторону.Четвертое упражнение:в положении сидя не спеша поворачивайте голову в разные стороны;поднимите голову и посмотрите вверх, задержавшись на 10 секунд;вернитесь в первоначальную позицию и повторите все заново трижды в каждую сторону.Пятое упражнение:сидя смотрите вперед;правой рукой коснитесь левого плеча;голову поверните к правому плечу;через 10 секунд вернитесь к исходному положению, опустив руку;повторите все заново, но в другую сторону.Шестое упражнение:соедините за головой ладони;поверните голову влево, касаясь носом бицепса;через 10 секунд поверните голову право и также коснитесь носом бицепса.Седьмое упражнение:руки разведите в стороны;задержитесь на 10 секунд;опустите руки на пару секунд;повторите упражнение трижды;выполните наклоны рук в разные стороны, задерживаясь в последней точке на 10 секунд.Восьмое упражнение:руки отведите назад, чтобы ладони были развернуты к бедрам;поднимите голову, посмотрите вверх;через 10 секунд вернитесь в первоначальное положение, опустив руки на колени;пару секунд отдохните;повторите все заново 5 раз, будто изображаете цаплю.Девятое упражнение:руки расположите над головой, чтобы расстояние между ладонями не превышало 10 см;смотрите прямо, выровняйте спину;задержитесь на 10 секунд.Десятое упражнение:встаньте, правой рукой охватите голову и направьте ее к правому плечу;через 10 секунд вернитесь к исходной позиции;повторите все заново, но в другую сторону;для каждой стороны сделайте по 2-3 повтора.Если выполнять эти упражнения регулярно, состояние шеи существенно улучшится.

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