Врачи предупредили о приводящих к ампутации ноги мозолях

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева предупредили о приводящих к ампутации ноги мозолях.Медики рассказали, что появление натоптышей и мозолей в сочетании с отсутствием чувствительности стоп может свидетельствовать о таком осложнении диабета, как диабетическая стопа.«Идет и поражение нервной системы, и нейропатия: пациент не чувствует проведения нервного сигнала — таким образом, он уже в зоне риска», — объяснила Андреева.По словам специалистов, осложнение в виде диабетической стопы может привести к ампутации ноги.«Человек стирает ногу, (...) но не чувствует этого. И все, ворота инфекции открылись, сосуды сужены, микроциркуляция нарушена — вот вам и очаг инфекции, который будет тлеть и тлеть», — заключил Мясников.

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