Рентгенолог рассказал, в каком случае нельзя делать МРТ

При наличии кардиостимулятора и кохлеарного имплантата противопоказано делать магнитно-резонансную томографию (МРТ), рассказал врач-рентгенолог Александр Бажин. По его словам, это связано с тем, что аппарат МРТ может нарушить работу стимуляторов.Врач объяснил, что аппарат МРТ является сильным магнитом, а использование радиочастотных волн и магнитного поля может неблагоприятно повлиять на организм. Проводить МРТ нельзя при наличии металлических предметов, которые могут быть внутри человека, например протезов.Смещение и нагревание этих элементов может стать причиной не только ожогов и травм, но и летального исхода, отметил рентгенолог. Перед процедурой следует проверить все несъемные и извлечь все съемные стоматологические конструкции. Также важно проконсультироваться с врачом, поскольку все индивидуально.Кроме того, если металлические предметы окажутся в зоне исследования, они могут испортить изображение, добавил Бажин. Однако некоторые металлы и медицинские сплавы слабомагнитные, поэтому с ними можно проходить процедуру МРТ, подытожил медик.Ранее гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова рассказала, что проблемы с желчным пузырем выявляются во время ультразвукового исследования (УЗИ). Врач добавила, что заболевания данного органа также диагностируют по результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ).

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