Сладкая угроза: семь опасных последствий избыточного потребления сахара

Потребление сахара среди взрослого населения США достигло тревожных показателей - в среднем 77 граммов ежедневно. Это количество значительно превосходит рекомендованные нормы: для женщин превышение составляет трехкратный размер, для мужчин - двукратный.Масштабные исследования последних лет раскрывают удручающую картину влияния избыточного потребления сахара на здоровье человека. Особую обеспокоенность вызывает воздействие на сердечно-сосудистую систему: риск летального исхода от заболеваний сердца возрастает на 38% у людей, получающих 17-21% калорий из добавленного сахара, по сравнению с теми, кто ограничивает его долю до 8%.Статистика показывает прямую зависимость между потреблением сахара и развитием диабета: каждые дополнительные 150 калорий сахара в ежедневном рационе увеличивают количество диабетиков в популяции на 1,1%.Онкологические заболевания также демонстрируют связь с повышенным потреблением сахара – как напрямую, так и через механизмы воспаления и инсулинорезистентности.Дерматологические проблемы не остаются в стороне: исследования 2020 года подтверждают прямую связь между употреблением сладких напитков и появлением акне.Избыточное потребление сахара провоцирует повышенную выработку мочевой кислоты, что может привести к развитию подагры – болезненной формы артрита.Психоэмоциональное состояние также страдает от чрезмерного употребления сахара. Вопреки распространенному мнению о бодрящем эффекте, люди, употребляющие сахар, испытывают повышенную утомляемость и снижение концентрации внимания в течение часа после его приема.Масштабное исследование, охватившее более 60 000 женщин, выявило значительно более высокую предрасположенность к депрессии среди тех, кто регулярно употреблял большое количество добавленного сахара.

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