«У каждого есть свои симптомы»: эндокринолог рассказала, как проявляется диабет двух типов

Существуют два основных типа диабета, и у каждого есть свои симптомы, констатируют врачи.Башкирский эндокринолог Алия Насыртдинова напомнила, что сахарный диабет является хроническим заболеванием, развитие которого тесно связано с нарушением обмена веществ.«Существуют два основных типа диабета: диабет 1 типа и диабет 2 типа, и у каждого из них есть свои факторы риска и симптомы», - подчеркнула медикПочему возникает диабет 1 типа. При данном варианте заболевания поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина. Причины данного нарушения не всегда бывают понятны. Из известных, изученных факторов риска врачи выделяют генетическую предрасположенность, а также аутоиммунные заболевания – например, этот тип диабета встречается среди людей с тиреоидитом или целиакией. Кроме того, он может развиваться в связи с воспалением, которое возникает в организме как ответная реакция на инфекцию.Эндокринолог Насыртдинова отметила: диабет первого типа чаще всего диагностируется у детей и молодых людей, тем не менее, риск его появления существует в любом возрасте.Почему возникает диабет 2 типа. Этот тип диабета тесно связан с нарушением, при котором клетки утрачивают восприимчивость к инсулину – появляется так называемая инсулиновая резистентность. Ее возникновению также может способствовать генетика, но ключевым фактором риска считается ожирение. Кроме того, заболеванию помогают появиться повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови.Диабет 2 типа обычно развивается у взрослых людей.Некоторые симптомы – общие для двух типов диабета. Говоря об этом, Алия Насыртдинова посоветовала обращать внимание на учащенное мочеиспускание, сильную жажду и повышенный аппетит, постоянную усталость, размытое зрение, плохое заживление повреждений кожи.Как проявляется диабет 1 типа. Для него характерны колебания веса – быстрый набор или, наоборот, его потеря. Другим симптомом является такой процесс как кетоз (организм использует жировые клетки для производства энергии) – при этом ощущаются тошнота, боли в животе, неприятный запах изо рта.Как проявляется диабет 2 типа. В его случаях может возникать проблема кожного зуда кожи или частых инфекций – грибковых поражений, молочницы, инфекции мочевых путей.

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