Роспотребнадзор выявил 48 опасных для здоровья БАДов

Роспотребнадзор выявил 48 биологически активных добавок, которые нарушают стандарты качества и потенциально опасны для здоровья, включая препарат симетикон. В результате проверки из оборота было изъято 118 тысяч упаковок добавок, содержащих этот компонент, который ранее широко использовался в педиатрии, особенно для лечения младенцев.Симетикон, как объяснил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер, является лекарственным препаратом, который применяют для снижения газообразования в кишечнике. Это синтетическое вещество, которое не всасывается слизистой кишечника, облегчая колики у младенцев и метеоризм у взрослых.Специалист выразил сомнения относительно возможной опасности симетикона. По его словам, безопасность этого вещества подтверждена десятилетиями применения. Эдигер также подчеркнул в беседе с «Вечерней Москвой», что добавка активно используется в медицинской практике и не показала вредных воздействий, что делает опасения вокруг нее спорными.

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