Роспотребнадзор выявил 48 опасных для здоровья БАДов
Симетикон, как объяснил клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер, является лекарственным препаратом, который применяют для снижения газообразования в кишечнике. Это синтетическое вещество, которое не всасывается слизистой кишечника, облегчая колики у младенцев и метеоризм у взрослых.
Специалист выразил сомнения относительно возможной опасности симетикона. По его словам, безопасность этого вещества подтверждена десятилетиями применения. Эдигер также подчеркнул в беседе с «Вечерней Москвой», что добавка активно используется в медицинской практике и не показала вредных воздействий, что делает опасения вокруг нее спорными.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий