«Может развиться в результате вирусных инфекций»: врач Мясников назвал неожиданную причину рака

Довольно большое количество случаев онкозаболеваний вызываются вирусными инфекциями, предупредил известный медик.

Врач и ведущий программ о здоровье Александр Мясников акцентировал внимание на имеющейся связи вирусных инфекций и злокачественных опухолей. Неожиданную причину рака он назвал на съемках передачи «О самом главном».

Доктор Мясников уточнил:

«17 процентов всех онкологических заболеваний — это результат инфекционных заболеваний, как правило, вирусных».

Какие виды рака могут возникать вследствие перенесенных инфекций? По словам врача, к ним относится рак шейки матки – его провокатором является ВПЧ, вирус папилломы человека.

«Рак шейки матки является вирусным онкологическим заболеванием в 100 процентах случаев», - сказал Александр Мясников.

Кроме того, последствием вирусных инфекций – конкретно гепатитов С и В – может быть рак печени.

Также инфекционное происхождение может иметь рак головы и шеи – ключевым фактором его развития врач назвал вирус Эпштейна – Барр.

Мясников добавил, что приведенные им примеры рака – это далеко не все возможные онкозаболевания, которые вызываются процессами, возникающими в организме из-за вирусных инфекций. В частности, на появление рака может влиять воспаление, развивающееся как реакция организма после вторжения вируса. Воспаление способствует «поломкам» клеток и их мутациям, ведущим к образованию опухолей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил belyash в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь