Психолингвист Бачурина рассказала, как справиться с нарушениями речи по «методу шнурка»

Нарушения речи не позволяют человеку нормально общаться с окружающими, и это негативно влияет на его личную жизнь и карьеру. В чем же причины речевых нарушений и в каком возрасте их еще можно исправить?Человеческая речь — высшая функция, очень сложный комплекс когнитивных, психологических, физиологических рефлексов и навыков. Именно она является одним из самых главных отличий человека от других живых существ на нашей планете. Ее значение невозможно переоценить, потому что нарушение речи ухудшает социализацию человека, существенно снижает качество его жизни.Но почему так происходит и что можно сделать, рассказала «Доктору Питеру» Елена Бачурина, психолингвист, полиглот, автор методики стремительного изучения языка.Речь сформировалась давноРечь возникла давно, и сейчас антропологические находки плюс открытия генетики, например, показывают, что уже у денисовского человека, который был найден в пещере на Алтае, существовал ген FOXP2, который отвечает за целый комплекс мозговых функций, участвующих в образовании речи. Повреждение этого гена вызывает нарушение речи у людей.Учеными, к примеру, были обследованы сотни семей, в которых несколько поколений имеют однотипные наследственные речевые нарушения, и у всех были обнаружены повреждения этого гена. Но этим заболеванием источники проблем с речью не ограничиваются.Какие бывают нарушения речиОни все делятся на разные группы. Прежде всего это генетические факторы, как видно из вышеуказанного исследования. Если у одного из близких родственников была дислексия или иные нарушения речи, у ребенка повышается риск их развития.Второй группой причин возникновения речевых проблем являются другие проблемы со здоровьем. К примеру, дети, родившиеся раньше срока, могут иметь более высокий риск развития таких нарушений. Маленький вес при рождении также относится к фактору риска. Инфекции во время беременности, ранние детские инфекции существенно повышают вероятность проблем. Патологии органического происхождения возникают при повреждении артикуляционного аппарата или отдельных участков центральной нервной системы, заболеваний органов слуха.Что касается третьей группы — социально-экономических факторов, то, скажем, у детей из семей с низким социально-экономическим статусом, которые имеют меньше возможностей для раннего развития языка и мало читают или нечасто играют с родителями в развивающие игры, риск развития речевых отклонений существенно увеличивается.В последнее время выделяют также нейробиологические факторы. Ученые все чаще говорят о том, что у таких людей мозговая активность отличается от нормы.Какова природа этих нарушений?Такие люди испытывают трудности с распознаванием и различением отдельных звуков в словах. Нарушения речи часто связаны с трудностями удерживания и обработки информации в рабочей памяти, что опять-таки коррелирует с геном FOXP2, а это влияет на навыки чтения и письма. К счастью, все достижения психолингвистики дают шанс во многих случаях воздействовать на мозг, дыхание, речевой аппарат, психологическое состояние человека с помощью специальных упражнений и восстанавливать, улучшать речь. То, что еще недавно было невозможным, сейчас становится реальностью.К примеру, дислалия — распространенное нарушение речи, при котором речевой аппарат сохранен и нет проблем со слухом, хорошо поддается коррекции в раннем возрасте.Для тренировки речевого механизма существует множество путейЯ могла бы порекомендовать, вне зависимости от причин нарушений, изучать логику речи, делать артикуляционную гимнастику и обязательно читать вслух классическую литературу. Также с клиентами, перенесшими инсульт, мы, к примеру, в целях восстановления речи, а также других когнитивных функций используем обыкновенный шнурок. Его можно завязывать в узелки, а затем развязывать — и так десятки раз в день. Если нет тяжелых органических поражений мозга, нервной системы, развитие мелкой моторики всегда благоприятно сказывается на речевых функциях, давая возможность человеку улучшить качество своей социальной жизни.Но спектр помощи, предлагаемый современной наукой, гораздо шире. Он очень разнообразен, и следует обращаться к профессионалам, чтобы использовать то, что поможет в конкретной ситуации.Важна профилактикаИ еще важно помнить не только о лечении, но и о профилактике таких нарушений. Она начинается с момента рождения ребенка и продолжается на протяжении всей жизни человека. Не стоит сюсюкать с ребенком, важно читать с ним вслух.Взрослым людям необходимо следить за поддержанием своего лексикона, противостоять его обеднению, пожилым людям продолжать развивать свои речевые функции, читать литературу, изучать иностранные языки. Тогда система нейронных связей будет поддерживать речевые функции в хорошем состоянии, а значит, помогать человеку жить полноценно и счастливо.

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