Это точно диабет? Что делать, если анализ показал сахар выше нормы, ответил врач Хохунов

Правда ли, что однократное повышение сахара означает стопроцентный диабет? Можно ли обойтись без лекарств при лечении диабета, если правильно питаться и отказаться от сладкого? На эти и другие вопросы отвечает эндокринолог.Согласно последним данным организации, по состоянию на 2021 год примерно 10% населения в возрасте 20-79 лет в мире страдают диабетом. Это 537 миллионов человек. К 2030 году ожидается, что число диабетиков увеличится до 643 миллионов, а к 2045-му — до 783 миллионов.Но, возможно, это очень заниженная статистика. Ведь миллионы людей с диабетом пока даже не подозревают о своем состоянии.Но, допустим, вы сдали анализ и узнали, что у вас повышенный сахар. Означает ли это диабет? Или можно отмотать время назад, взяться за здоровье и избежать болезни?«Верхняя граница нормы сахара в крови, взятой натощак, — 5,5 ммоль/л. Однако однократный сахар в 7 ммоль/л еще не говорит, что есть сахарный диабет, — отвечает „Доктору Питеру“ эндокринолог Олег Хохунов.Если анализ показал повышенный сахар, необходимы контроль и определение гликированного гемоглобина. Возможно, понадобится проведение глюкозотолерантного теста. После данных анализов уже можно говорить, какой вид нарушения углеводного обмена у пациента, и так врач определит дальнейшую тактику ведения».При преддиабете можно вернуться к норме. Для этого нужно изменить образ жизни: перейти на рациональное питание, снизить вес, если он превышен, показаны дозированные физические нагрузки.Почему при диабете второго типа требуются инъекции инсулина«Выделяют несколько типов сахарного диабета, но основными являются первый и второй тип. При первом типе инсулин не вырабатывается поджелудочной железой, что приводит к абсолютной инсулиновой недостаточности, — объясняет эндокринолог. — Причиной развития сахарного диабета второго типа зачастую являются избыточный вес и ожирение. На начальных этапах инсулин вырабатывается в избытке. Это приводит к такому явлению, как инсулинорезистентность — плохая чувствительность клеток организма к инсулину».Чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови, при втором типе диабета изначально назначают таблетки. Но если добиться снижения сахара при одновременном приеме трех таблетированных групп препаратов не удается, возможно назначение инсулинотерапии.Кроме того, инъекции назначают, когда резервы выработки инсулина в организме заканчиваются.В некоторых случаях пациентов со вторым типом диабета можно вернуть от уколов к таблеткам.«Когда сохранена выработка собственного инсулина, пациент модифицирует образ жизни, контролирует уровень глюкозы крови и наблюдается у эндокринолога. Но самостоятельно инсулинотерапию отменять не надо», — предупреждает врач.Можно ли обойтись без лекарств, если отказаться от сладкого?«Основное в лечении сахарного диабета второго типа — это изменение образа жизни. В каких-то случаях действительно удается обойтись без медикаментозной терапии», — отвечает Олег Хохунов.К сожалению, при диабете никаких послаблений в диете быть не должно.«Пирожные, конфеты и другие десерты исключаются из рациона питания при диабете. Заменять их на сладости с сахарозаменителями также не стоит, поскольку они все равно содержат большое количество углеводов и калорий», — предупреждает эндокринолог.Под запретом любые рафинированные углеводы:сахар;фруктоза,конфеты, шоколад, пирожные, печенье;мармелад;повидло;мороженое;сладкие напитки;все соки, кроме томатного;фрукты с высоким содержанием фруктозы и сахарозы (виноград, бананы, ананасы, дыня, персики, хурма, абрикос, сладкие сорта яблок и груш);сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир);мед;белый хлеб и другие изделия из белой муки;манная крупа;рис.«При необходимости иногда можно использовать сахарозаменители — ксилит, сорбит — до 30 г в сутки. Однако они сгущают кровь, поэтому каждый день принимать их не нужно. Лучше использовать сахарозаменители с аспартамом», — говорит Олег Хохунов.Как питаться при диабетеПитание должно содержать много овощей, пищевых волокон и белковую пищу. Вот список продуктов, разрешенных при диабете.Промежуточные углеводы — основные источники глюкозыЧерный хлеб. При нормальной массе тела — 100-150 г в день за 3-4 приема. При ожирении — 50-75 г за 2-3 приема.Картофель. При нормальном весе — 200-240 г сырого продукта в любом виде, кроме пюре, но вместо хлеба. При ожирении до достижения целевой массы тела — только в супе.Крупы: овсяная, перловая, ячневая, пшено, гречневая. При нормальной массе тела — до 60 г сырой крупы в день, но вместо хлеба. При ожирении есть крупы только в супе.Фрукты: несладкие яблоки и цитрусовые. При нормальном весе — до 300 г в день, при ожирении — до 200 г.Ягоды: клюква, брусника, черника, арбуз. Суточная норма — до 300 г, но если есть ожирение — до 200 г.Макароны. 60 г макарон = 100 г хлеба. Поэтому даже при нормальном весе нужно ограничить их употребление: есть макароны вместо хлеба или не есть вовсе. С ожирением употреблять макароны можно только в супе.Сложные углеводы — источники клетчаткиОвощи (кроме картофеля, бобовых, кукурузы): капуста, брюква, цветная капуста, тыква, кабачки, баклажаны, щавель, шпинат, редис, редька, огурцы, помидоры — до 700 г в день.Морковь, свекла — до 300 г в день, но предварительно отварить, порезав на кусочки.Грибы — до 100 г в день.Добавки грубоволокнистых веществ: отруби, целлюлоза, пектин, лигнин, камель, гуар — до 40 г в сутки.Белки и жиры — никаких паштетов и колбас«Усвоение пищи, которая преимущественно содержит белки и жиры, мало зависит от инсулина (100 ккал требует 0,5 ЕД инсулина), но эти продукты наряду с углеводами вносят вклад в калорийность пищи», — предупреждает эндокринолог.Основные источники животного белка: рыба, мясо, птица, яйца, молоко, кефир, йогурт, сыр, творог. Мясо — без видимого жира, курица без кожи, индейка, телятина, нежирная говядина.«При диабете нужно ограничить баранину, свинину, печень, почки. Исключить из рациона паштеты, бекон, ветчину, сосиски и колбасы», — говорит врач.Рыба в рационе должна быть преимущественно белой, морской. Это минтай, треска, морской окунь.«Ограничьте употребление жирной рыбы — форели, лосося, семги, осетрины, а также икры», — советует наш эксперт.Основные источники насыщенных (тугоплавких) жиров: животный жир, молоко, сыр, сливочное масло, сметана, сливки. Ненасыщенные жиры — это растительное масло, маргарин, рыбий жир.«Супы при диабете желательно готовить только из овощей, либо на слабом мясном, курином или рыбном бульоне», — объясняет Олег Хохунов.С алкоголем тоже стоит завязать. В день разрешено не более 20 г этилового спирта.Из перечисленных продуктов пациент составляет меню, ведет дневник питания, отмечая уровень гликемии натощак и в течение дня.Как часто питаться при диабете«Очень важен режим питания. Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов. Питаться нужно не реже 4-6 раз в сутки и малыми порциями, — предупреждает врач. — Основные приемы пищи должны приходиться на завтрак, обед, а также первый ужин, который должен начинаться не позднее 19 часов. Часы приема пищи менять не рекомендуется».При этом количество промежуточных углеводов должно быть четко фиксировано на каждый прием пищи.Примерное меню на день при сахарном диабетеДля больных с нормальной массой тела:первый завтрак: творог, бутерброд с сыром, чай с молоком;второй завтрак: яблоко или грейпфрут, кефир, бутерброд;обед: суп, отбивная (телятина, курица), овощной гарнир (винегрет), томатный сок.ужин: паровой омлет, салат из овощей, хлеб;второй ужин: йогурт.первый завтрак: бутерброд с рыбой, зеленый чай, половина яблока;второй завтрак: обезжиренный творог, йогурт, апельсин;обед: вегетарианский борщ, мясо отварное, рагу из овощей, чай (минеральная вода);ужин: винегрет, бутерброд, томатный сок;второй ужин: кефир.Вода и соль — сколько можно при диабете«Ограничений по воде при диабете нет. Но при второй и более стадии недостаточности кровообращения можно пить не больше 1-1,5 литра воды в день. А при хронической почечной недостаточности с олигурией — 0,5 л», — отвечает врач.Суточная доза соли при диабете должна быть не более 6 г. Если же есть артериальная гипертензия, разрешено не более 2 г за день.Как часто проверять сахар больным диабетом«При первом типе диабета — минимум 4-6 раз в день: натощак, перед основными приемами пищи, на ночь и дополнительно при ухудшении самочувствия, признаках гипогликемии, — говорит Олег Хохунов. — При возможности стоит использовать систему непрерывного мониторирования глюкозы.При втором типе сахарного диабета на таблетированных препаратах — не менее 1 раза в сутки в разное время. Кроме того, раз в неделю необходим гликемический профиль (забор крови не менее 4 раз в сутки).При инсулинотерапии в базис-болюсном режиме — ежедневно не менее 4 раз в сутки. Надо не забывать о контроле гликированного гемоглобина 1 раз в 3 месяца с явкой к эндокринологу для определения индивидуальных целей лечения и коррекции терапии при необходимости».

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