Врач Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо
Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо.
«Медики рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой», - сказала она.
Подагра – заболевание, которое характеризуется повышенным содержанием в крови мочевой кислоты. Ее компоненты кристаллизуются и начинают вредить суставам, вызывая их воспаление, деформацию и боли.
Красное мясо является богатым источником пуринов – веществ, стимулирующих процессы выработки мочевой кислоты.
Ильяшенко отметила, что красное мясо даже здоровым людям следует есть не чаще 1–2 раз в неделю. При отсутствии специальных рекомендаций врача полностью исключать продукт из питания не нужно – красное мясо дает организму необходимые ему витамины группы В и железо.
Специалист обратила внимание на то, что белое мясо можно употреблять чаще красного.
«Курицу, рыбу и индейку можно есть каждый день», - заявила эксперт.
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