Врач Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо

Красное мясо нельзя есть людям, которые страдают подагрой, сообщила врач.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо.

«Медики рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой», - сказала она.

Подагра – заболевание, которое характеризуется повышенным содержанием в крови мочевой кислоты. Ее компоненты кристаллизуются и начинают вредить суставам, вызывая их воспаление, деформацию и боли.

Красное мясо является богатым источником пуринов – веществ, стимулирующих процессы выработки мочевой кислоты.

Ильяшенко отметила, что красное мясо даже здоровым людям следует есть не чаще 1–2 раз в неделю. При отсутствии специальных рекомендаций врача полностью исключать продукт из питания не нужно – красное мясо дает организму необходимые ему витамины группы В и железо.

Специалист обратила внимание на то, что белое мясо можно употреблять чаще красного.

«Курицу, рыбу и индейку можно есть каждый день», - заявила эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь