Врач указала на основные признаки диабета

Диабет часто называют «молчаливым убийцей» из-за его постепенного и скрытого протекания. По словам врача-эндокринолога АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталии Тананакиной, симптомами, на которые стоит обратить внимание, являются сильная жажда и постоянный голод.Как уточнила Тананакина, диабет, особенно второго типа, может развиваться незаметно, и многие люди не осознают наличие заболевания до появления серьёзных осложнений. Однако существует несколько признаков, которые могут насторожить: это частое мочеиспускание, чрезмерная жажда и чувство голода.Кроме того, среди настораживающих симптомов эндокринолог выделила постоянную усталость, слабость, необъяснимую потерю веса и проблемы со зрением, такие как его затуманивание. Также к сигналам, указывающим на диабет, можно отнести затруднённое заживление ран, частые инфекции, а также покалывание или онемение в конечностях.Тананакина также отметила важность правильного питания и активного образа жизни в профилактике диабета. Слишком высокое потребление сахара и обработанных продуктов может привести к набору веса и развитию инсулинорезистентности, что способствует возникновению заболевания. Врач добавила, что диеты с высоким содержанием клетчатки, включающие овощи и бобовые, помогают контролировать уровень сахара в крови. В то же время малоподвижный образ жизни, курение и недостаток физической активности значительно увеличивают риск диабета и его осложнений.

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