Врач указала на основные признаки диабета
Как уточнила Тананакина, диабет, особенно второго типа, может развиваться незаметно, и многие люди не осознают наличие заболевания до появления серьёзных осложнений. Однако существует несколько признаков, которые могут насторожить: это частое мочеиспускание, чрезмерная жажда и чувство голода.
Кроме того, среди настораживающих симптомов эндокринолог выделила постоянную усталость, слабость, необъяснимую потерю веса и проблемы со зрением, такие как его затуманивание. Также к сигналам, указывающим на диабет, можно отнести затруднённое заживление ран, частые инфекции, а также покалывание или онемение в конечностях.
Тананакина также отметила важность правильного питания и активного образа жизни в профилактике диабета. Слишком высокое потребление сахара и обработанных продуктов может привести к набору веса и развитию инсулинорезистентности, что способствует возникновению заболевания. Врач добавила, что диеты с высоким содержанием клетчатки, включающие овощи и бобовые, помогают контролировать уровень сахара в крови. В то же время малоподвижный образ жизни, курение и недостаток физической активности значительно увеличивают риск диабета и его осложнений.
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