Невролог Демьяновская: смена настроения и тревожность возможны при синдроме хронической усталости

Невролог Демьяновская перечислила признаки синдрома хронической усталости.Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что страдающие от этого синдрома люди испытывают постоянное ощущение довлеющей слабости и разбитости, которые не проходят после отдыха или продолжительного сна. Кроме того, при синдроме хронической усталости возникают головные или суставные боли, слабеют мышцы и снижается продуктивность. Периодическая смена настроения и повышенная тревожность могут вызываться синдромом хронической усталости, сообщила врач.Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что страдающие от этого синдрома люди испытывают постоянное ощущение довлеющей слабости и разбитости, которые не проходят после отдыха или продолжительного сна. Кроме того, при синдромеПо данным «АиФ-Новосибирск», невролог Демьяновская обратила внимание на то, что данное нарушение может негативно влиять на состояние ЦНС, вызывая нарушения когнитивных функций, ухудшение качества сна, психоэмоциональные проблемы, резкую смену настроения.«Для этого состояния характерны снижение памяти, трудности с концентрацией, перепады настроения, тревожность, плохой сон, навязчивые мысли», - заявила медик.Демьяновская добавила, что при появлении негативных симптомов важно следить за их продолжительностью и интенсивностью. Если они сохраняются больше шести месяцев, а в моменты рутинной нагрузки (например, при мытье посуды или походах в магазин) усиливаются, рекомендуется пройти обследование, первым делом обратившись к неврологу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки