Хирург рассказал, симптомами каких болезней являются судороги

Судороги могут говорить о дефиците минералов, возникающем при беременности, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что данное явление возникает при сахарном диабете, стрессе и злоупотреблении кофе.При диабете судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам. При беременности — из-за недостатка микроэлементов в организме, вызванного ростом плода и ухудшением кровоснабжения органов малого таза. При обезвоживании или солнечном ударе — из-за дефицита жидкости и электролитов, нарушающего передачу нервного импульса, — добавил Умнов.По его словам, судороги также провоцируются курением, алкоголизмом и частым употреблением кофе. Медик объяснил, что происходит спазм сосудов, нарушая кровоснабжение мышц.Стресс — выделяется гормон стресса кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и вследствие этого спазмам мышечной ткани. При лихорадке с температурой выше 39 градусов мозгу требуется больше кислорода. Нарушается скоординированная работа нейронов, что приводит к судорогами, — заявил Умнов.Медик напомнил: судорогам подвержены пациенты с эпилепсией из-за изменения электрической активности клеток головного мозга или, наоборот, из-за дефицита некоторых медиаторов, что вызывает эпиприпадок. Врач подытожил, что судороги могут быть признаком чрезмерной физической активности на фоне нарушения водно-электролитного баланса.

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