Россиянам назвали дешевый витамин, который снижает риск инфаркта и инсульта

Речь идет о «солнечном витамине» — витамине D. Ливанские ученые установили, что его прием в течение месяца может уменьшить показатели артериального давления, тем самым снизив риск инсульта, старческой деменции и инфаркта.Исследователи из Ливана на протяжении года наблюдали за пожилыми людьми старше 70 лет, которые принимали витамин D в различных дозировках. По окончанию эксперимента выяснилось, что у всех участников давление стало ниже. У тех, кто принимал более высокую дозу, показания снизились в среднем на 4 мм рт. ст., а у группы с более низкой дозой — на 3 мм рт. ст.При этом важно понимать, что назначить прием «солнечного витамина» может только врач и только после сдачи определенных анализов. Самолечение может привести к развитию различного рода патологий и принести организму только вред.

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