Названы три вида продуктов на столе, блокирующих работу кишечника

Последние исследования показывают важную роль здорового кишечника в поддержании иммунитета. Но и самому этому органу требуется внимание, защита. Важную роль в этом играет сбалансированное питание.Как объяснила в своем Telegram-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, в нашем меню должны присутствовать все нутриенты, но оно должно быть именно продуманным, без перекосов в сторону каких-либо видов продуктов. Особенно вредно для желудка и кишечника обилие жирной пищи, жареной и богатой углеводами, особенно, при ее употреблении во второй половине дня.Перечисленные выше разновидности продуктов раздражают слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и запоры. Крайне осторожными нужно быть также с острыми и пряными блюдами. Иногда человек практически отказывается от десертов, но переключается на хлеб, рис, макароны. А там углеводов не меньше!Иногда проблемы с кишечником провоцируют даже «правильные» продукты типа овощей, фруктов и ягод. Во-первых, и их нужно потреблять в меру, не переедая. Они могут навредить, если в кишечнике уже запущен процесс воспаления. Но и просто при избытке клетчатки тоже возникает, как минимум, дискомфорт. Нормой считают 30 граммов клетчатки в сутки - это примерно 400-500 грамм овощей и фруктов.

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