Заклеивание рта лентой для лечения апноэ во сне оказалось опасным для здоровья

Апноэ во сне — когда человек временно перестаёт во время сна дышать — является основным фактором риска развития болезней сердца. И есть разные способы борьбы с этим состоянием.Существуют дорогие и сложные в использовании аппараты Cpap, которые помогают дышать во время сна.Есть также «устройства для продвижения нижней челюсти». Они тоже предназначены для людей, страдающих апноэ во сне. Эти устройства имеют свои недостатки, могут быть не всегда удобны. Также они хуже помогают пожилым людям, людям с ожирением и тем, у кого более тяжёлая форма апноэ во сне (а не лёгкая или средняя).Одно исследование показало, что в течение трёх лет около 50% пациентов, которым назначили аппараты Cpap, перестали ими пользоваться.Неудивительно, что люди с апноэ во сне ищут более удобные и эффективные способы лечения этой болезни. Один из них — это заклеивание рта лентой.Когда вы заклеиваете себе рот липкой лентой, вам приходится дышать только через нос. Это снижает вероятность коллапса дыхательных путей. Обычно рекомендуется использовать для этого специальную воздухопроницаемую ленту, а не клейкую. Она накладывается вертикально, поэтому не перекрывает весь рот.Однако недавнее исследование показало, что заклеивание рта лентой помогает не всем. У одних из-за этого увеличился поток воздуха, а у других уменьшился.Несколько других научных работ продемонстрировали, что некоторую пользу заклеивание рта лентой всё же может принести. Но только тем, у кого лёгкая форма апноэ во сне.Другая проблема заключается в том, что некоторые люди в итоге после заклеивания рта выдыхают через ту её сторону, где нет ленты. Это может привести к недостатку кислорода в крови и стрессу в организме.Примерно у трети людей, которые заклеивают рот лентой, симптомы апноэ во сне (храп и уменьшение диаметра дыхательных путей) ухудшаются.Ношение ленты вокруг рта может вызвать и раздражение. Это может перейти в дерматит. Если вам совсем не повезёт, то кожа вокруг рта может начать отшелушиваться. Это приводит к сильной боли, повышает вероятность заражения инфекцией.Если у вас уже есть заболевания, сужающие трахею, то заклеивание рта может быть опасным для вас. Оно может ещё больше снизить поступление кислорода и выведение углекислого газа.

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