Кардиологи назвали лучшее время для приёма лекарств от высокого давления

Обычно препараты от гипертонии советуют принимать утром. Однако появляется всё больше доказательств того, что большинство этих лекарств более эффективны, если пить их вечером.Многие научные работы показывают, что лекарства от артериального давления эффективнее всего принимать на ночь. Самым крупным исследованием на эту тему было Hygia. Оно проводилось в течение 6 лет с участием более 19 000 человек с гипертонией.Всех участников разделили на две группы. Одна группа принимала лекарства от давления с утра, а вторая — перед сном. Выяснилось, что у людей, которые пили лекарства вечером, был ниже риск возникновения некоторых болезней и смерти от них.Люди из группы, которая принимала лекарства на ночь, имели на 49% меньше шансов на возникновение инсульта. Риск столкнуться с сердечным приступом у них снизился на 34%, а с сердечной недостаточностью — на 42%.Исследование 2015 года, опубликованное в Diabetologia, продемонстрировало, что приём лекарств от давления вечером снижает риск возникновения диабета у людей с гипертонией.

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