Что делать, если болит голова и тошнит, объяснила невролог Волошенко

Головная боль и тошнота могут быть симптомами различных заболеваний и состояний. Некоторых из них опасны для жизни — например, гипертонический криз. Как можно помочь себе? И когда срочно пора к врачу? Рассказывает невролог Анна Волошенко.Если вы не выспались, забыли поесть или просто слишком устали, то организм даст реакцию: пора отдохнуть. Чаще всего у человека появляется головная боль, может слегка подташнивать, ощущается полный упадок сил. В этом случае прийти в норму помогут качественный отдых и полноценный сон.Но иногда сочетание головной боли и тошноты — это опасный тандем.«Хотя головная боль и тошнота часто возникают по отдельности, присутствие этих симптомов одновременно, как правило, требует обращения к врачу для выявления первопричины», — рассказала «Доктору Питеру» Анна Волошенко.Почему может болеть голова и тошнить1. Боль в голове и тошнота при мигрениОдна из основных причин. При мигрени первичная головная боль провоцирует чувство тошноты.«Для мигрени характерны повторяющиеся приступы умеренной или сильной головной боли, неприятные ощущения появляются с одной стороны, голова даже может пульсировать. Длится приступ от нескольких часов до нескольких дней. При этом среди пациентов, страдающих мигренью, женщины чаще мужчин испытывают тошноту», — говорит невролог.К другим симптомам мигрени относятся:чувствительность к свету и звуку,усталость, раздражительность,беспокойство, подавленность,аура (зрительные нарушения в виде мигающих огней или линий).Боль обычно усиливается при физической нагрузке.2. Боль в голове и тошнота при проблемах с ЖКТСо стороны пищеварительной системы комбинация головной боли и тошноты может свидетельствовать о пищевом отравлении, острых инфекционных заболеваниях желудка, кишечника и других органов пищеварения.Конкретные симптомы различаются в зависимости от патогена. Как правило, эти состояния обычно сопровождаются болью в животе, лихорадкой, диареей, тошнотой и рвотой.3. Боль в голове и тошнота при аллергииАллергические реакции различной степени тяжести — еще одна возможная причина ухудшения состояния. Наряду с головной болью и тошнотой они могут вызывать запор, вздутие живота, диарею, заложенность носа, сыпь, зуд и другие неприятные симптомы.4. Боль в голове и тошнота при гипертонииХотя сама гипертония напрямую не связана с головными болями и тошнотой, эти симптомы могут возникать как проявления гипертонического криза — опасного для жизни состояния, характеризующегося повышением артериального давления до критических значений. В этом случае необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.Признаки, что у человека случился гипертонический криз, — ЗДЕСЬ.5. Боль в голове и тошнота при черепно-мозговой травмеПомимо головной боли и тошноты, в зависимости от степени тяжести ЧМТ (сотрясения головного мозга) может сопровождаться головокружением и потерей равновесия. У пострадавшего также появляется нечеткость зрения, его клонит в сон, ему сложно говорить.Человек может жаловаться на онемение в руках и ногах, а также потерять сознание — как сразу после травмы, так и через какое-то время.6. Боль в голове и тошнота во время менструации и беременностиСуществуют и так называемые менструальные мигрени, когда женщина мучится от боли в голове и тошноты.Они могут возникать как одно из проявлений предменструального синдрома либо во время месячных.Кроме того, приступы появляются и у будущих мам. Колебание уровня гормонов может спровоцировать мигрень во время беременности, часто это происходит в первом триместре.Другие состояния, для которых характерны тошнота и головная боль:гематома,эпилепсия,кластерная головная боль,инфекционное воспаление околоносовых пазух,онкологические заболевания.Когда причина, что голова болит и кружится, не в болезниНеобязательно, что симптомы появились из-за проблем со здоровьем. Иногда даже сильные головные боли и тошнота появляются, так как человек голоден, а организм обезвожен. Поэтому не забывайте пить чистую воду и не пропускайте завтрак с обедом.«Кроме того, употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, а также к колебаниям уровня сахара в крови. Эти явления вызывают головные боли и тошноту, связанные с похмельем. У кого-то прием алкоголя выступает триггером мигрени», — говорит невролог.Еще одна причина — прием слишком большого количества обезболивающих лекарств (анальгетиков или нестероидных противовоспалительных средств). Это может вызвать абузусную головную боль, возникающую как осложнение первичной головной боли. Поэтому не принимайте таблетки бесконтрольно!И, конечно же, никотин и кофеин. Их избыток может ухудшить состояние. Любопытно, что для кого-то кофе может служить триггером головной боли, в то время как для других — средством облегчения.Сильно болит голова и тошнит: что делатьЕсли неприятные симптомы обусловлены мигренью, для облегчения интенсивности приступов и их предотвращения необходимо скорректировать образ жизни, ориентируясь на личные триггеры. Это может быть яркий свет, определенные запахи, воздействие дыма, алкоголь, отдельные продукты, перенапряжение или физическое истощение — список можно продолжить.Определить свои индивидуальные триггеры может помочь ведение дневника головной боли и консультация невролога.Один из лучших способов облегчить тяжесть приступа — отправиться в темное тихое место и попытаться вздремнуть.В случае если головная боль и тошнота сопровождаются чувством беспокойства и являются реакцией на стресс, то здесь стоит позаботиться о своем ментальном здоровье. Психика истощена, ей срочно нужен отдых (или даже помощь). Не стесняйтесь записаться к психологу или психотерапевту. В этом случае также будут полезны техники релаксации, йога, медитации, регулярные физические упражнения.Вот еще два простых способа, которые могут помочь.Пейте больше чистой воды. Обезвоживание считается частым триггером мигрени, а при рвоте нужно обратить особое внимание на достаточную гидратацию. В любом случае вода помогает успокоиться и прийти в себя гораздо быстрее.Начните вовремя ложиться спать. Нарушения сна и сбитый режим могут сделать человека более восприимчивым к мигреням. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, сделайте кровать зоной отдыха — не надо там работать или смотреть сериалы! Также старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.Боль в голове и тошнота, когда пора срочно обратиться к врачуХотя головные боли в большинстве случаев не представляют угрозу для жизни, в сочетании с тошнотой и рядом других симптомов они могут требовать срочного медицинского вмешательства.Показания для срочного обращения за помощью:потеря сознания, травма головы;головные боли начались внезапно и усиливаются в течение нескольких часов;боль необычайно сильная, невыносимая, хочется плакать;высокая температура, спутанность сознания, невнятная речь;потеря равновесия, проблемы с координацией;сильная боль в глазах или одном глазу, проблемы со зрением;трудности с жеванием и глотанием.Не тяните время, головную боль опасно терпеть. И если привычная таблетка не помогла, вам стало только хуже, то здесь выход один — как можно скорее показаться неврологу, терапевту или вызвать скорую помощь.

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