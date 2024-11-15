«Содержит полезные вещества»: врач рассказала, как правильно пить безалкогольное пиво

Врач Ноев рассказала, как пить безалкогольное пиво с пользой для организма.Врач-гастроэнтеролог Александра Ноев поделилась мнением о том, может ли безалкогольное пиво быть полезным. Специалистка констатировала, что этот напиток содержит полезные вещества – витамины и микроэлементы.«Качественное, натуральное ячменное безалкогольное пиво содержит калий, магний и кремний. Также в напитке присутствует небольшое количество витаминов группы В», - отметила Ноев в комментарии «Ленте.ру».Врач подчеркнула, что даже в безалкогольном варианте пиво должно употребляться умеренно, и рассказала, как правильно его пить. Эксперт уточнила: можно позволить себе бокал такого пива пару раз в неделю, но пить чаще не следует.По словам Ноев, после приема безалкогольного пива увеличивается выработка желудочного сока – последствием этого могут стать эрозии и язвенные поражения желудка. Вдобавок напиток содержит большое количество легко усваиваемых углеводов, которые вызывают резкий рост сахара в крови. Его частое употребление может поспособствовать появлению лишнего веса.

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