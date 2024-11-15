Диетолог Соломатина назвала заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые

Цитрусовые опасны для тех, кто страдает от сахарного диабета, проблем с ЖКТ и аллергии, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, сахар, содержащийся в сладких сортах цитрусовых, включая мандарины и апельсины, может привести к повышению уровня глюкозы в крови. Однако в таких случаях все зависит от количества съеденного и исходного состояния человека, пояснила эксперт."Кроме того, при наличии, например, гастрита или язвы кислота, которая есть в цитрусовых, попадет на поврежденную слизистую и вызовет обострение воспалительного процесса, отрыжку и болевые ощущения. И это особенно опасно, если употребить их на голодный желудок. Даже для здорового человека".Кроме того, определенные риски есть и для людей с дисбиозом, добавила Соломатина. Клетчатка, которая входит в состав цитрусовых фруктов, нередко провоцирует бурление, метеоризм и проблемы со стулом."Еще цитрусовые – сильные аллергены. И бывает, что, даже если человек всю жизнь употреблял эти фрукты и все было хорошо, у него вдруг появляется непереносимость от их переедания. Но, опять же, так происходит, только если съесть очень много, около килограмма", – отметила врач.

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