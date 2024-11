Сколько витамина C нужно ребенку

Многих родителей беспокоит, получают ли их дети достаточное количество витаминов из рациона и нужно ли вводить добавки. Поговорим о витамине C – почему он так важен для детского организма, какова оптимальная суточная норма витамина и чем грозит его дефицит.Первым делом стоит отметить, что витаминные добавки нужно употреблять только в случае дефицита определенных микроэлементов в организме. И предварительно важно проконсультироваться с педиатром, поскольку при назначении добавки учитывается множество факторов – возраст ребенка, режим питания, образ жизни.Какое количество витамина С требуется детямПочему детям нужен C витамин и как его получить?Витамин C или аскорбиновая кислота позволяет:улучшить работу иммунной системы;улучшить состояние кожи;укрепить мышцы;ускорить заживление ран;ускорить усвоение железа.Этот микроэлемент также необходим для производства коллагена – белка, формирующего здоровые сухожилия, укрепляющего кости и зубы.Содержится витамин во многих овощах и фруктах:сладком картофеле;зеленых помидорах;желтом перце;брокколи;клубнике;цитрусовых.Также можно рассмотреть вариант приобретения специальных витаминных комплексов, но только при условии предварительной консультации с врачом.Общие рекомендации по приему C витаминаДля детей в возрасте от 1 года до 13 лет оптимальная дозировка составляет 15-45 мг. Детям в возрасте от 14 до 18 лет показано принимать 65-75 мг витамина в день. Но помните, что эти показатели могут меняться, поскольку организм каждого человека индивидуален.Потребность в приеме C витамина особенно возрастает при воспалениях и инфекционных заболеваниях. Согласно исследованиям, у детей, принимающих по 200 мг витамина в сутки, на 14% снизился риск развития простуды. Эти 200 мг можно получить из продуктов питания, не обязательно принимать добавки.Как определить дефицит C витамина и чем он грозит?О нехватке микроэлемента чаще свидетельствуют следующие симптомы:потеря аппетита;кровотечение десен;отек суставов;боль в суставах.Еще одним признаком нехватки C витамина является дефицит в организме железа, поскольку последний в этом случае не усваивается должным образом. Восполнить недостаток витамина поможет сбалансированное питание, но консультация педиатра обязательна.Развитию дефицита витамина больше подвержены дети с кишечными расстройствами и некоторыми формами онкологии. Хроническая нехватка микроэлемента может привести к развитию цинги – это редкое заболевание, но вероятность его появления не стоит исключать.Опасна ли передозировка?Увеличивать дозировку витаминов без показаний врача нельзя. Избыток того или иного микроэлемента в детском организме может спровоцировать ряд неблагоприятных последствий.При передозировке C витамина, в большинстве случаев появляются легкие симптомы, чаще кишечные расстройства. Этот витамин является водорастворимым, поэтому его избыток быстро выводится из организма и не оказывает такого токсичного воздействия, как избыток других микроэлементов.

