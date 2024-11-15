Источники сложных углеводов: яблоки и макароны названы полезными для очищения от токсинов

Для очищения организма от токсинов полезно есть продукты – источники сложных углеводов.Сложные углеводы представляют собой разные виды клетчатки. Их особенностью является медленное переваривание, что делает содержащие их продукты полезными для предотвращения резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы действуют как адсорбенты. Попадая в кишечный тракт, они вбирают потенциально токсичные компоненты, излишки жиров и выводятся вместе с ними естественным путем.Эксперты проекта здоровое-питание.рф назвали продукты – источники сложных углеводов, которые не только защищают от скачков сахара, но и помогают очистить организм от накопившихся токсинов и ядов, проинформировала «Российская газета». В частности, такими полезными для очищения от токсинов продуктами были названы яблоки и макароны.«В список вошли гречка, горох, яблоки, шпинат и цельнозерновые макароны».Объединяющим свойством данных продуктов является высокое содержание клетчатки, употребление которой активизирует процессы пищеварения, обмена веществ и выведения нежелательных веществ. Врачи обратили внимание на то, что их употребление помогает также снижать высокий холестерин и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Дополнительно медики посоветовали не разваривать гречку, горох и макароны до чрезмерной мягкости, поскольку излишняя тепловая обработка делает эти продукты менее полезными.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки