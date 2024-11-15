Источники сложных углеводов: яблоки и макароны названы полезными для очищения от токсинов
Сложные углеводы представляют собой разные виды клетчатки. Их особенностью является медленное переваривание, что делает содержащие их продукты полезными для предотвращения резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы действуют как адсорбенты. Попадая в кишечный тракт, они вбирают потенциально токсичные компоненты, излишки жиров и выводятся вместе с ними естественным путем.
Эксперты проекта здоровое-питание.рф назвали продукты – источники сложных углеводов, которые не только защищают от скачков сахара, но и помогают очистить организм от накопившихся токсинов и ядов, проинформировала «Российская газета». В частности, такими полезными для очищения от токсинов продуктами были названы яблоки и макароны.
«В список вошли гречка, горох, яблоки, шпинат и цельнозерновые макароны».
Объединяющим свойством данных продуктов является высокое содержание клетчатки, употребление которой активизирует процессы пищеварения, обмена веществ и выведения нежелательных веществ. Врачи обратили внимание на то, что их употребление помогает также снижать высокий холестерин и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Дополнительно медики посоветовали не разваривать гречку, горох и макароны до чрезмерной мягкости, поскольку излишняя тепловая обработка делает эти продукты менее полезными.
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