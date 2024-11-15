Врач Дианова: частое употребление куриного мяса защищает от деменции и диабета

Врач Дианова назвала куриное мясо полезным для защиты от развития нейродегенеративных заболеваний.Врач Нурия Дианова посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион куриное мясо. По словам медика, курятина гораздо полезнее для человеческого организма, чем красное мясо. По этой причине в том числе присутствие красного мяса в рационе должно быть строго ограниченным, тогда как куриное разрешается (и даже рекомендуется) для частого употребления.«Ученые советуют один раз в неделю красное мясо, и несколько раз в неделю мясо птицы: от трех до пяти раз», - сказала Дианова .Обращая внимание на то, что куриное мясо имеет больше преимуществ по сравнению с говядиной или свининой, врач уточнила: курятина содержит меньше насыщенных жиров и трансжиров, тогда как белка и железа в ней гораздо больше. Дианова подчеркнула, что благодаря этому частое употребление куриного мяса эффективно защищает от возникновения деменции, болезни Альцгеймера и диабета.Чем еще полезно куриное мясо:В курятине присутствуют все нужные для крепкого иммунитета аминокислоты, а также содержится коллаген и эластин, полезные для профилактики заболеваний суставов.Также в нем довольно много витаминов – например, витаминов группы В, необходимых для здоровья нервной системы, а, кроме того, витаминов А и Е, полезных для зрения и активной работы иммунной системы.Помимо железа курятина содержит много других минералов, таких как фосфор, калий, магний, селен, хром, цинк. Благодаря им поддерживается работа сердца и сосудов, кровеносной и иммунной систем.

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