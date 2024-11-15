Как алкоголь влияет на старение мозга: результаты исследования
Специалисты выявили, что алкогольные напитки не только провоцируют когнитивные нарушения, но и создают окислительный стресс в организме. Это приводит к повреждению нейронов и последующему снижению умственных способностей независимо от возраста человека. Такую позицию поддерживает сертифицированный диетолог, магистр наук Мэгги Мун.
Длительное воздействие спиртного способно необратимо изменить химические процессы в мозге, нарушая его нормальное функционирование. Учёные отмечают, что алкоголь оказывает комплексное негативное влияние на организм: помимо прямого воздействия на мозг, он нарушает микробиом кишечника и усиливает воспалительные процессы.
Для профилактики деменции специалисты рекомендуют существенно ограничить потребление алкогольных напитков или полностью отказаться от них.
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