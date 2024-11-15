Боль в правом подреберье: доктор перечислил симптомы ожирения печени

Ожирение печени (жировой гепатоз) — серьёзное заболевание, которое может перерасти в цирроз или даже рак. Как понять, что работа органа нарушена, рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Матвей Останин.Обычно в клетках печени содержится немного жира, но когда он накапливается так, что доля превышает 5–10% от массы органа, можно говорить о гепатозе.«Часто на начальной стадии всё протекает незаметно. Многие пациенты даже не догадываются о проблеме. Однако с прогрессированием заболевания могут появиться симптомы», — отметил врач.Признаки ожирения печениОбщая слабость. Накопление жира в органе нарушает его функцию, что снижает уровень энергии.Тупая, ноющая боль. Дискомфорт и чувство давления в области печени (в правом подреберье).Тошнота. Самый частый симптом, возникающий после употребления жирной пищи.Желтуха. В запущенных случаях болезни кожа и белки глаз могут приобретать желтоватый оттенок.«При отсутствии лечения гепатоз может иметь тяжёлые последствия и даже перейти в угрожающие жизни состояния. Особенно опасны цирроз, печёночная недостаточность, жировой гепатит, рак печени», — предупредил гастроэнтеролог.На развитие патологии влияет несколько причин. Доктор Останин выделил самые распространённые из них:Избыточная масса тела и ожирение. Высокая калорийность питания в сочетании с малоподвижным образом жизни приводит к накоплению жира, в том числе и в печени.Сахарный диабет 2 типа и инсулинорезистентность. Нарушается метаболизм жиров, что способствует их отложению в печени.Злоупотребление алкоголем. Регулярное употребление спиртных напитков повреждает клетки печени и способствует накоплению жира.Приём медикаментов. Длительное использование некоторых препаратов негативно сказывается на печени.Быстрая потеря веса. Резкое снижение массы тела также может нарушить обмен веществ и привести к жировой инфильтрации печени.Вирусные инфекции. Повышают риск жирового гепатоза, например, гепатиты В и С.При подозрениях на проблемы с печенью важно незамедлительно обратиться к врачу. Доктор назначит анализы крови, УЗИ или КТ. В некоторых случаях может потребоваться биопсия.«Ожирение печени развивается незаметно, но своевременное обследование и рекомендации специалистов помогут сохранить здоровье органа на долгие годы», — подчеркнул Матвей Останин.

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