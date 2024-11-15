Neurology: воспаление в молодости - угроза памяти в зрелости

Воспалительные процессы в молодом возрасте могут привести к существенному снижению когнитивных функций в будущем. Исследование, представленное в журнале Neurology, раскрывает тревожную закономерность между состоянием организма в молодости и качеством жизни в зрелом возрасте.Группа исследователей обнаружила, что повышенные показатели С-реактивного белка у молодых людей 20-30 лет напрямую связаны с ослаблением памяти в последующие годы. Специалисты JAMA Psychiatry дополнительно подтвердили, что дети, страдающие от хронических воспалений, чаще сталкиваются с депрессивными состояниями и психотическими расстройствами.Невролог Марина Соколова подчеркивает разрушительное воздействие воспалительных процессов на нервную систему, отмечая важность своевременного обнаружения проблемы. Для выявления воспаления врачи используют комплексную диагностику, включающую анализ крови на маркеры СОЭ, С-реактивный белок, ферритин и фибриноген, а также ультразвуковые исследования.Медики обращают особое внимание на пациентов с ревматоидным артритом и язвенным колитом, при которых часто наблюдаются хронические воспалительные процессы. Эффективное лечение воспалений в молодом возрасте может значительно снизить риск развития неврологических осложнений в будущем.

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