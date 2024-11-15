Neurology: воспаление в молодости - угроза памяти в зрелости
Группа исследователей обнаружила, что повышенные показатели С-реактивного белка у молодых людей 20-30 лет напрямую связаны с ослаблением памяти в последующие годы. Специалисты JAMA Psychiatry дополнительно подтвердили, что дети, страдающие от хронических воспалений, чаще сталкиваются с депрессивными состояниями и психотическими расстройствами.
Невролог Марина Соколова подчеркивает разрушительное воздействие воспалительных процессов на нервную систему, отмечая важность своевременного обнаружения проблемы. Для выявления воспаления врачи используют комплексную диагностику, включающую анализ крови на маркеры СОЭ, С-реактивный белок, ферритин и фибриноген, а также ультразвуковые исследования.
Медики обращают особое внимание на пациентов с ревматоидным артритом и язвенным колитом, при которых часто наблюдаются хронические воспалительные процессы. Эффективное лечение воспалений в молодом возрасте может значительно снизить риск развития неврологических осложнений в будущем.
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