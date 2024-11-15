Врач Богатырев: людям с больными почками нужно избегать продуктов с оксалатами

Врач Богатырев предупредил, что пристрастие к некоторым продуктам питания влияет на развитие болезней почек.Уролог-андролог Артур Богатырев напомнил, что питание людей оказывает большое влияние на состояние их почек – некоторые продукты при активном употреблении серьезно повышают риски почечных нарушений.Специалист отметил, в частности, что людям с больными почками нужно избегать продуктов с оксалатами (эти вещества содержатся в шпинате, ореха, картофеле фри и чипсах, свекле, щавеле, шоколаде). Кроме того, таким пациентам рекомендуется ограничивать употребление продуктов, богатых калием (к ним, например, относятся многие крупы, помидоры, картофель).«Избыток калия может привести к гиперкалиемии, которая проявляется замедленным сердечным ритмом, слабостью и тошнотой», - пояснил Богатырев в беседе с «Известиями».Также для сохранения здоровья почек врач посоветовал контролировать количество употребляемых напитков, содержащих алкалоиды (кофе, крепкий чай, кола). Если пить их без ограничений или слишком часто, это может поспособствовать образованию камней.Еще один совет врача: не следует злоупотреблять молочкой.«В молочных продуктах содержится большое количество кальция, который при переизбытке выводится с мочой в больших количествах – это увеличивает риск мочекаменной болезни», - предупредил эксперт.Также, добавил Богатырев, на состоянии почек негативно отражается слишком частое употребление мяса. Этот продукт содержит много пуринов, способствующих выработке мочевой кислоты, что увеличивает нагрузку на почки и помогает возникать почечным камням.

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