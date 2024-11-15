Живет на работе и дома: где «прячется» синегнойная палочка и чем она опасна

Синегнойная палочка — опасная бактерия. Она может вызвать негативные последствия для здоровья человека. Чем опасна синегнойная палочка и как от нее защититься,узнали у врача-инфекциониста Елены Мескиной.Чем опасна синегнойная палочкаОна отметила, что человек — неестественное место обитания для этой бактерии. Однако заражения синегнойной инфекцией, которую она вызывает, все равно могут случаться.«Это типичная водная инфекция, основные ее пути передачи — водные источники, фонтанчики, бассейны и прочее. В целом она неплохо выносит горячую температуру», — отметила инфекционист.Резервуары, в которых находится вода для кофемашины, обязательно нужно мыть, чтобы избежать появления синегнойной палочки и других бактерий, подчеркнула врач.«В их обработке может помочь уксус, после мытья с которым необходимо тщательно промыть резервуар водой», — посоветовала специалист.Кто в группе рискаПо мнению инфекциониста, для здоровых людей синегнойная палочка представляет малую опасность.«А вот у людей с иммунодефицитом или тяжелыми сопутствующими заболеваниями она может вызывать различного рода респираторные симптомы, кишечную инфекцию. На моей памяти был пациент, у которого возник тяжелый холецистит», — сообщила врач.В основном синегнойная палочка опасна для людей, которые находятся в реанимационных отделениях, акцентировала медик.«Если пациент попадает в реанимацию, значит, он очень тяжело болен. Его иммунная система не справляется и не может дать необходимый ответ на различные вызовы, — пояснила Мескина. — Конечно, в этой ситуации синегнойная палочка вполне может использовать предоставленную ей возможность и вызвать заболевания совершенно иного рода».Кроме того, для этой бактерии характерна резистентность к антибиотикам, предупредила доктор. Ее очень трудно лечить, не говоря уже о том, что далеко не все антибиотики ее могут подавить, поэтому выбор препаратов сужается.Однако развитие синегнойной палочки возможно только при стечении определенных обстоятельств у наиболее уязвимых групп людей — новорожденных, пожилых с сахарным диабетом, с иммунодефицитом, добавила врач.У здорового человека бактерия должна попасть в организм и выйти из него, не причинив ему вреда.«Но если это происходит каждый день в больших дозах, то бактерия вполне может пробить брешь в иммунной системе», — предостерегла собеседница «ВМ».В каких условиях образуются бактерииПо ее словам, синегнойная инфекция относится к так называемым оппортунистическим — она может реализоваться только при определенных условиях.При этом любая вода, которая долгое время хранится в закрытых сосудах, так или иначе будет содержать в себе бактерии, заметила инфекционист:«Они очень хорошо прикрепляются к стенкам сосудов и там образуют петлю».Поэтому для того чтобы избежать заражения, нужно промывать такие сосуды или резервуары для воды в кофемашинах, резюмировала врач.Качество и продолжительность жизни человека зависят в том числе от рациона питания. Правильно выбранные продукты способствуют долголетию и поддержанию здоровья организма, а другие, напротив, отбирают драгоценные годы. Подробнее о вредных продуктах, которые могут сократить жизнь и спровоцировать развитие опасных заболеваний,

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