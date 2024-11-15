Врач Харлов рассказал, когда имбирь становится опасным для организма

Об опасности имбиря при его неправильном приеме предупредил врач Никита Харлов.Врач Харлов заметил, что россияне зимой активно используют имбирь как средство от простуд, не думая об опасности этого продукта. Но следует помнить: во избежание проблем со здоровьем употреблять имбирь нужно правильно, подчеркнул специалист.Врач предупредил об опасности имбиря«Имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные»Харлов отметил, что организму вредны слишком большие дозы продукта – их последствием может стать обострение панкреатита, появление боли в животе и других неприятных ощущений. Кроме того, съеденный в чрезмерном количестве имбирь может сильно разжижить кровь, что чревато ухудшением самочувствия, появлением слабости и дурноты.Медик обратил внимание на то, что имбирь противопоказан беременным женщинам.Харлов добавил, что на повышенную концентрацию имбиря указывает выраженная острота во рту после его употребления.«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы – когда во рту становится теплее, но еще не жжет. Когда человек начинает чаще дышать и пытается острый вкус имбиря чем-то заглушить, — это уже вредно», - констатировал врач.

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