Daily Mail: дискомфорт при лежании на спине может говорить о проблемах с сердцем
Врач предупреждает, что использование подушек для сна для поддержания тела в полусидячем положении может быть симптомом сердечной недостаточности. Некоторые люди приподнимают голову и подставляют подушки под спину и бок, чтобы облегчить дыхание и уменьшить тяжесть в груди.
Специалист объяснила, что при нарушениях работы сердца жидкость может скапливаться в легких, затрудняя дыхание. Ярче всего этот симптом проявляется ночью.
«Если вы обнаружили, что вам приходится часто подкладывать подушки под спину или заметили у себя одышку, — немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнула она.
Кардиолог также отметила, что сердечная недостаточность — хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью. Однако ранняя диагностика и правильно подобранное лечение могут существенно улучшить состояние пациента. Помимо одышки, к симптомам заболевания относятся постоянная усталость и отечность конечностей.
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