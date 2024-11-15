Невролог Демьяновская назвала 5 заблуждений об инсульте, в которые многие верят

Инфаркты и инсульты — одни из наиболее частых сердечно-сосудистых осложнений, которые ведут к смерти или оставляют людей инвалидами. Но вокруг них существует масса мифов, в которые люди упорно верят.Ежегодно в России у 450 тысяч человек диагностируют нарушения мозгового кровообращения. Инсульт — одна из самых распространенных причин преждевременной смерти и инвалидности.Инсульт — это нарушение мозгового кровообращения, из-за которого гибнут клетки мозга. В 75–80% случаев происходит ишемический инсульт: кровоснабжение нервных клеток нарушается из-за того, что кровеносный сосуд закупоривается тромбом или атеросклеротической бляшкой. Кислородное голодание приводит к быстрому отмиранию нейронов. Геморрагический инсульт происходит из-за разрыва сосуда, кровь из которого изливается в ткань головного мозга, пространства его оболочек или мозговые желудочки.Несмотря на то что инсульт — очень распространенное заболевание, многие люди практически ничего о нем не знают. С этим заболеванием связано большое количество заблуждений. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о самых распространенных из них.Миф 1. Только у пожилыхНа первом месте миф о том, что инсульту подвержены только пожилые люди. Действительно, риск развития инсульта возрастает после 55 лет и с каждым последующим десятилетием удваивается. Однако 10–15% инсультов случаются у людей до 45 лет. Инсульт может произойти и в 30, и даже в 20 лет.Миф 2. Нельзя предотвратитьЭто еще одно распространенное заблуждение. Полностью заблаговременно защититься от инсульта, конечно, не получится, но значительно снизить риск его развития можно. Чаще всего причиной инсульта становится тромбоз мозговых артерий.На формирование тромбов влияет много факторов. Это сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, в первую очередь мерцательная аритмия, сахарный диабет, атеросклероз и повышенное артериальное давление. Также развитию тромбоза мозговых артерий способствуют генетическая предрасположенность, вредные привычки, ожирение, сидячий образ жизни, прием лекарств, повышающих свертывающую способность крови.«Поэтому умеренность в еде, физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, регулярные профилактические осмотры у врача, прием назначенной терапии, например антикоагулянтов, антигипертензивных, сахароснижающих препаратов значительно снижают риск инсульта», — рассказывает врач.Миф 3. Нет симптомовНекоторые люди считают, что инсульт не имеет специфических симптомов. Но кровоизлияние в мозг или кислородное голодание его клеток проявляется характерными признаками.Для всех видов инсульта в той или иной мере и в разных сочетаниях характерны слабость и онемение лица и конечностей, речевые нарушения, головокружение, нарушение сознания и восприятия. Например, у человека становится неразборчивой речь, нарушается координация движений, походка, он начинает себя неадекватно вести.В некоторых случаях при кровоизлиянии основным симптомом становится сильная головная боль. Также могут появляться тошнота и рвота, нарушения зрения, мочеиспускания. Инсульт может сопровождаться генерализованными судорогами, когда сокращаются несколько групп мышц, и потерей сознания. При появлении этих симптомов у человека необходимо срочно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить диспетчеру о подозрении на инсульт.Миф 4. Причина — исключительно стрессЧасто можно столкнуться с мифом о том, что основная причина инсульта — стресс. Сильное переживание действительно может резко изменить гормональный фон или спровоцировать резкое повышение артериального давления, что становится спусковым крючком для инсульта. Но для этого у человека чаще всего должны быть предпосылки: атеросклероз, мерцательная аритмия, гипертоническая болезнь. По сути, именно они становятся причиной инсульта, а стресс — лишь дополнительный фактор риска.Миф 5. Вылечить невозможноЕсть мнение, что инсульт вылечить невозможно, а значит, не стоит торопиться в больницу, достаточно просто отлежаться.«Это очень опасное заблуждение: в случае с инсультом счет идет на часы и даже минуты. Если пациент попадет к врачам в течение первых 3–4 часов с момента появления первых симптомов, то есть шанс устранить последствия инсульта с минимальными остаточными явлениями или без них», — подчеркивает эксперт.Без быстрой медицинской помощи нарушение мозгового кровообращения прогрессирует, что приводит к безвозвратной утрате нервных клеток головного мозга. В результате может развиться стойкий паралич конечностей или половины тела, нарушиться речь, память и мышление, может прекратиться дыхание и сердечная деятельность.В последние 30 лет лечение пациентов с инсультом проводится под лозунгом «Time is brain», в дословном переводе «Время — это мозг», что подчеркивает важность быстрого оказания помощи для сохранения нейронов и дальнейшего восстановления функции пострадавших, но не умерших при инсульте нервных клеток.

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