Названы наименее вредные для здоровья виды сладкого
Диетологи советуют россиянам, употребляющим сладкое, реже есть такие десерты как пирожные, конфеты или пончики – им следует предпочитать более здоровые варианты.
Специалистами были названы наименее вредные для здоровья виды сладкого.
Пастила на основе яблочного пюре;
Сорбет из фруктов и ягод, предпочтительнее домашний;
Мармелад из натурального пюре с желатином;
Мед;
Желе из фруктов и ягод;
Халва из орехов и масличных семян;
Цукаты;
Варенье, приготовленное с минимумом сахара и термообработки.
Горький шоколад с содержанием какао от 80%;
Фрукты, ягоды и сухофрукты.
Вместе с этими продуктами организм получает пектин и другие виды клетчатки, антиоксиданты, витамины, микроэлементы.
В то же время врачи предупреждают, что избыток сладкого вредит организму и здоровью – его последствиями могут быть проблемам с зубами и обменом веществ, возникновение желудочно-кишечных нарушений, ослабление иммунной защиты организма и проблемы со сном. Злоупотреблять опасно даже натуральными сладостями
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