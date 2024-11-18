Некоторые десерты не содержат много калорий и вдобавок дают организму полезные вещества, клетчатку, витамины и минералы.Диетологи советуют россиянам, употребляющим сладкое, реже есть такие десерты как пирожные, конфеты или пончики – им следует предпочитать более здоровые варианты.Специалистами были названы наименее вредные для здоровья виды сладкого.Пастила на основе яблочного пюре;Сорбет из фруктов и ягод, предпочтительнее домашний;Мармелад из натурального пюре с желатином;Мед;Желе из фруктов и ягод;Халва из орехов и масличных семян;Цукаты;Варенье, приготовленное с минимумом сахара и термообработки.Горький шоколад с содержанием какао от 80%;Фрукты, ягоды и сухофрукты.Вместе с этими продуктами организм получает пектин и другие виды клетчатки, антиоксиданты, витамины, микроэлементы.В то же время врачи предупреждают, что избыток сладкого вредит организму и здоровью – его последствиями могут быть проблемам с зубами и обменом веществ, возникновение желудочно-кишечных нарушений, ослабление иммунной защиты организма и проблемы со сном. Злоупотреблять опасно даже натуральными сладостями

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