Врач объяснил, можно ли лечить простуду медом

Мед является продуктом, известным человечеству несколько тысячелетий. При этом разговоры о его лечебных свойствах не подкреплены научно-доказательной базой. Так считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.«Если разобраться, то мед, по сути, это – БАД. А чем БАДы отличаются от лекарств? Тем, что лекарство – стандартное, в нем есть ожидаемый эффект и ожидаемое количество действующего вещества на единицу таблетки. А у меда это совершенно никем не рассчитано и сказать, что конкретно медом можно лечить, – нельзя. Свойства меда очень сильно зависят от места произрастания тех растений, из которых пчелы его делают. То есть непосредственно какой-то подтвержденной, доказанной опытом и математикой медотерапии я не встречал», ? сказал он.Специалист также предостерег от избыточного потребления данного продукта. Мед достаточно калориен. Кроме того, он опасен для диабетиков, поскольку резко повышает уровень инсулина.

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