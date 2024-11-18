Кому и сколько шоколада можно есть: мнение специалиста

В современном мире шоколад остается одним из самых популярных десертов, сочетающим в себе вкусовое удовольствие и питательную ценность. Специалист по эндокринологии из Одинцовской областной больницы Кристина Подорожнюк поделилась важными наблюдениями о пользе и возможных рисках употребления этого лакомства.Врач отметила особую роль какао-масла и какао-бобов в составе шоколада, которые стимулируют выработку "гормонов счастья" - серотонина и дофамина. Благодаря этим компонентам употребление шоколада не только улучшает настроение, но и обогащает организм необходимыми питательными веществами.Особое внимание эндокринолог уделила вопросу дозировки. По её словам, безопасной нормой считается около 30 граммов шоколада в день. При этом важно учитывать высокую калорийность продукта - 100 граммов содержат от 500 до 600 килокалорий. Одна плитка в день не причинит существенного вреда здоровому человеку, однако превышение рекомендуемой нормы может привести к нежелательным последствиям.Подорожнюк подчеркнула, что людям с определенными заболеваниями следует быть особенно осторожными при употреблении шоколада. В первую очередь это касается пациентов с ожирением, проблемами печени, сахарным диабетом, артериальной гипертонией и повышенным уровнем холестерина. Для них контроль потребления сладостей должен быть более строгим.При выборе шоколада специалист рекомендует отдавать предпочтение темным сортам, поскольку они содержат меньше сахара. При этом допустимо употребление любых видов шоколада - молочного, белого или темного, главное соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

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