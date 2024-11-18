Гарвардские ученые раскрыли связь витамина D и здоровья мозга
Масштабный проект включил 1200 добровольцев в возрасте старше 65 лет. На протяжении исследования специалисты регулярно анализировали образцы крови участников для определения уровня витамина D. Завершающим этапом стало проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга всех испытуемых.
Томография позволила установить, что достаточное содержание витамина D в организме положительно влияет на сохранность серого вещества мозга. Именно эта структура играет ключевую роль в обработке информации, управлении движениями, восприятии сенсорных сигналов, формировании эмоциональных реакций и речевой деятельности.
Ведущий исследователь, профессор Дэвид Стоун, отметил особое влияние витамина D на гиппокамп – структуру мозга, обеспечивающую процессы памяти и обучения. При достаточном уровне витамина возрастные изменения в этой области протекают медленнее.
Научная группа подчеркнула важность естественной инсоляции и правильного питания для поддержания необходимого уровня витамина D. В рацион рекомендуется включать яйца и рыбу, а при недостатке этого вещества прибегать к помощи витаминных добавок.
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