Гарвардские ученые раскрыли связь витамина D и здоровья мозга

Двенадцатилетнее наблюдение за состоянием мозга пожилых людей выявило важную взаимосвязь между витамином D и когнитивным здоровьем. Исследование, результаты которого были представлены в журнале Neurology учеными Гарвардской Медицинской школы, охватило значительную выборку участников.Масштабный проект включил 1200 добровольцев в возрасте старше 65 лет. На протяжении исследования специалисты регулярно анализировали образцы крови участников для определения уровня витамина D. Завершающим этапом стало проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга всех испытуемых.Томография позволила установить, что достаточное содержание витамина D в организме положительно влияет на сохранность серого вещества мозга. Именно эта структура играет ключевую роль в обработке информации, управлении движениями, восприятии сенсорных сигналов, формировании эмоциональных реакций и речевой деятельности.Ведущий исследователь, профессор Дэвид Стоун, отметил особое влияние витамина D на гиппокамп – структуру мозга, обеспечивающую процессы памяти и обучения. При достаточном уровне витамина возрастные изменения в этой области протекают медленнее.Научная группа подчеркнула важность естественной инсоляции и правильного питания для поддержания необходимого уровня витамина D. В рацион рекомендуется включать яйца и рыбу, а при недостатке этого вещества прибегать к помощи витаминных добавок.

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