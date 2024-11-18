Врач Устинова: есть яйца здоровым людям можно без ограничений до двух в неделю

Здоровым людям можно не придерживаться правила «только два яйца в неделю», считает врач Елена Устинова.Врач Устинова высказалась о том, что яйца являются уникальным продуктом по содержанию полезных для здоровья и продления молодости веществ.«В яичнице из двух яиц содержится 15 граммов чистого усвояемого белка. Также в двух яйцах содержится половина суточной нормы «витаминов красоты» холина и биотина», - отметила она.Устинова добавила, что когда яйца не противопоказаны, их употребление эффективно поддерживает работу иммунной системы, укрепляют защиту организма от сезонных инфекций, а также позитивно влияет на многие функции организма – например, на жировой и углеводный обмен, работу печени, когнитивные процессы (память, концентрация внимания, работоспособность).Медик подчеркнула, что есть яйца здоровым людям можно без ограничений до двух штук в неделю«Забудьте о якобы разрешенных двух яйцах в неделю. Их можно есть хоть каждый день в любом допустимом для себя количестве», - подтвердила Елена Устинова.Она пояснила, что в отношении рациона важно соблюдать условия его разнообразия и калорийности – в повседневном меню должны присутствовать разные натуральные продукты с минимумом обработки, а его общая калорийность не должна превышать определенного уровня, чтобы не вызывать лишнего веса. Яйца при этом могут употребляться ежедневно.Также врач обратила внимание и на сыр. Многие боятся есть этот продукт из-за высокого содержания жира, но его жир – полезный молочный именно из него строятся мембраны клеток и гормоны. Вдобавок из сыра организмом полноценно всасываются кальций и фосфор, подсказала медик в комментарии «Газете.Ru».

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