Какой популярный продукт повышает давление

Соль – привычный каждому продукт, который может значительно влиять на уровень артериального давления. Ее основным компонентом является натрий, который играет важную роль в регулировании водного баланса и работы сосудов.Когда мы едим слишком много соли, натрий задерживает воду в организме, увеличивая объем крови, циркулирующей в сосудах. Это создает дополнительное давление на их стенки, что может привести к повышению артериального давления. Особенно это опасно для людей, склонных к гипертонии.По данным Всемирной организации здравоохранения, рекомендуется потреблять не более 5 граммов соли в день, что примерно соответствует одной чайной ложке. Однако современные рационы зачастую включают большее количество из-за скрытого содержания соли в готовых продуктах, таких как хлеб, полуфабрикаты, консервы и соусы.

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