Эндокринолог Подорожнюк: вред и польза шоколада зависят от его количества

Шоколад может быть как вредным, так и полезным для организма говорит врач.Шоколад полезен как источник важных для организма веществ, но есть его каждый день опасно, предупредила врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.Эндокринолог Подорожнюк назвала вредные и полезные свойства шоколада. Медик отметила, что шоколад вредно употреблять в большом количестве. Подорожнюк подчеркнула, что вред и польза шоколада зависят от его количества. Врач посоветовала не включать лакомство в ежедневный рацион. Следует помнить, что шоколад обладает очень высокой калорийностью.«Я считаю, что этот продукт не должен быть каждый день в рационе», - поделилась мнением Подорожнюк.Эндокринолог уточнила, что к вредным свойствам шоколада относится его влияние на развитие ожирения, проблем с сосудами и печенью. При ряде патологий продукт следует употреблять исключительно в минимальном количестве.«Людям, которые имеют ожирение, заболевания печени, сахарный диабет или артериальную гипертонию, повышенный холестерин в крови, нужно жестко контролировать количество съеденного сладкого, в том числе шоколада», - пояснила эксперт.При этом Подорожнюк обратила внимание на то, что качественный шоколад может быть полезен организму как поставщик значимых для его работы веществ (например, магния, калия, фосфора, витаминов А и В). Вдобавок его употребление помогает успокоиться, лучше перенести стресс. Чтобы употребление шоколада действительно приносило пользу здоровью, есть его нужно в количестве не больше 30 граммов (за день). Предпочтение следует отдавать темному шоколаду, так как он содержит меньше сахара, сообщает РИА Новости.

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