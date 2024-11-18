Россиянам рассказали, когда прием ферментов бесполезен

Прием ферментов не защитит здоровых людей от проблем с поджелудочной железой, в том числе от панкреатита, заявил врач Александр Мясников . Он назвал обратное утверждение уловкой маркетологов.Это маркетинговый ход. Вы пьете, покупаете, и вы довольны. Ну вы довольны, аптеки довольны, все довольны. И я доволен. Пейте, — ответил доктор.При этом Мясников добавил, что это относится только к здоровым людям. Он рассказал, что для тех, кому диагностировали панкреатит, прием ферментов жизненно необходим.Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Наталья Васильева заявила, что алкоголь, трансжиры и переработанное мясо с консервантами опасны для поджелудочной железы. По ее словам, поджелудочная железа перерабатывает ферменты и регулирует уровень глюкозы в крови.Врач отметила, что также пагубно влияют трансжиры, которые требуют выделения большого количества ферментов и при этом почти не усваиваются в организме. Из-за этого может возникнуть воспаление в поджелудочной железе. К трансжирам относятся некоторые кондитерские изделия, маргарин, масло для фритюра, чипсы, мороженое и продукты, которые готовят на масле для фритюра. Кроме того, на поджелудочную железу плохо влияют колбасы, консервы, копчености, сало и бекон, добавила гастроэнтеролог.

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