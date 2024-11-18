Врач назвал 10 фактов о сахарном диабете

Эндокринолог педиатрического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман перечислила, что особенно важно знать об этом заболевании.Сладости не являются причиной сахарного диабета. Их чрезмерное употребление может вызвать ожирение и стать фактором риска развития диабета второго типа.Заболевание первого типа у детей требует более ответственного отношения к здоровью. Хорошим показателям состояния способствует своевременное введение инсулина.А при диабете второго типа нельзя забывать про целевые уровни артериального давления и холестерина в крови. Они важны также, как и глюкоза.В мире увеличивается число пациентов с диабетом второго типа.Его можно предотвратить, поддерживая в норме массу тела. Кроме того, следует вести активный образ жизни.Главным сигналом преддиабета является даже незначительное увеличение уровня глюкозы в крови (5,5-6,9 ммоль/л натощак). В этом случае нужно регулярно посещать врача, придерживаться ЗОЖ и следить за питанием.Низкий сахар намного опаснее высокого. Дело в том, что регулярные гипогликемии могут необратимо отразиться на головном мозге.Нормальная концентрация глюкозы должна быть меньше 6,1 ммоль/л.Не стоит полагаться только на лекарства от диабета. Необходимо организовать правильное питание, добавить физические нагрузки и не забывать контролировать глюкозу в крови.Гарантировать точный результат способен только глюкометр. Врач подчеркивает, что повышенный или пониженный уровень нельзя почувствовать. Исключениями являются только критические состояния. Ощущения могут обмануть.

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