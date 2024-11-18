Болят вены на ногах: симптомы, что делать и как лечить

Игнорирование проблем вен чревато тяжелыми осложнениями, вплоть до летального исхода. Что делать, если болят вены? Помогут ли аптечные мази, массажи и гирудотерапия? «Доктор Питер» спросил у экспертов.Вены на ногах испытывают повышенную нагрузку. Прибавим сюда лишний вес, сидячую работу, неудобную обувь и каблуки, беременность, роды. Раньше считалось, что вены болят только у пожилых. Но с нашим образом жизни подобные проблемы появляются уже у двадцатилетних. Как понять, что болят вены на ногах и не спутать это с другими патологиями? Вот что говорят врачи.Почему болят вены на ногах«Боль в венах ног может иметь целый ряд причин, — рассказывает врач-флеболог, хирург Олими Ширинбек. — Если боль возникает в месте расширенных вен ног и сопровождается покраснением и уплотнением кожи, то это явный признак варикотромбофлебита — опасного, жизнеугрожающего состояния, которое чревато отрывом тромба, то есть тромбоэмболией легочной артерии. А значит, следует незамедлительно показаться врачу-флебологу. Если боль в ноге сопровождается резким отеком и распиранием ноги, это может быть признаком тромбоза глубоких вен, при котором также существует риск отрыва тромба. При такой картине необходима экстренная консультация врача либо даже вызов скорой медицинской помощи».Как болят вены на ногах: симптомы«Иногда пациенты могут путать судороги в ногах, не связанные с венозными проблемами, с болями при варикозе. Ощущения бывают такими, будто „выкручивает“ именно вену. Однако чаще всего это связано с неврологическими заболеваниями, — говорит сосудистый хирург Тамара Баркинхоева. — При неосложненном варикозе боль обычно не возникает. Скорее, пациенты испытывают тяжесть в ногах во второй половине дня, чувство дискомфорта и легкую отечность. Сама по себе варикозно-расширенная вена не вызывает болей, если она не осложнена тромбофлебитом».Но если болевые ощущения возникают в области бедра, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Возможно, потребуется экстренная госпитализация и даже операция.По словам флеболога Олими Ширинбека, когда сильная боль в ноге возникает по задней поверхности бедер и голеней, сопровождается чувством натяжения и усиливается при ходьбе, это может быть проявлением нейропатии, связанной с грыжей межпозвонкового диска. В таких случаях необходима консультация врача-невролога.«Если боль в ноге локализована в области определенного сустава (тазобедренного, коленного, стопы), это может быть связано с перенесенным ушибом, растяжением либо длительным хроническим воздействием на суставы (остеоартрозы). В таких случаях на помощь приходит травматолог-ортопед», — объясняет эксперт.Помимо острых состояний, боль в ноге может быть тупой, ноющей, усиливающейся во второй половине дня, после долгих сидячих либо стоячих нагрузок.«Это требует планового обследования для исключения хронической венозной недостаточности на фоне варикозного расширения ног. При этом состоянии вены становятся извитыми и расширенными, что может вызывать боль, тяжесть и дискомфорт, — объясняет флеболог Олими Ширинбек. — Таким образом, боль в ноге имеет разную природу и причины, и в большинстве случаев ее характер и локализация, а также сопутствующие проявления (отек, покраснение и уплотнение кожи) могут дать ключ к разгадке диагноза и правильному лечению.Если боль в вене острая, это проявление тромбофлебита поверхностных вен или тромбоза глубоких вен. Если тянущая, тупая — проявление варикозной болезни.Так называемые венозные боли имеют определенную закономерность. Они усиливаются вечером и в жаркое время года, имеют связь с гормональными изменениями у женщин, а также хорошо поддаются медикаментозному лечению с помощью препаратов-флеботоников. Чаще всего они локализуются в икрах, сопровождаются чувством тяжести и распирания».При венозных проблемах могут возникнуть:отечность в области лодыжек или голени с увеличением объема ног ближе к концу дня;изменение цвета кожи, что характерно для запущенных стадий варикозной болезни. При этом кожа голеней и стоп приобретает темную или красноватую окраску в области пораженных вен;реже при варикозном расширении вен наблюдаются ночные судороги в икроножных мышцах либо зуд и ощущение покалывания в области расширенных вен;трофическая язва на голенях или стопах может появиться при далеко зашедших стадиях хронической венозной недостаточности и отсутствии лечения.Вена вздулась: в чем причина«Чаще всего это тромбоз или тромбофлебит вены, то есть образование в ней сгустка крови, — отвечает Олими Ширинбек. — При этом боль сильная, сопровождается покраснением и опуханием. Тромбоз вены может возникнуть как без видимой причины, так и вследствие ушиба и воспаления. При варикозной болезни вздутие вены и боли имеют менее интенсивный характер. Они связаны с повышением давления в вене из-за несостоятельности венозных клапанов».Что нельзя делать при больных венах«Если у вас болит вена, греть и массировать ногу в этом месте категорически нельзя. Тепло усугубляет воспаление и увеличивает кровоток, что в некоторых случаях приводит к ухудшению состояния и усилению боли. А при массаже можно травмировать вену или ухудшить состояние воспаленного сосуда, особенно если есть подозрение на тромбофлебит», — предупреждает флеболог Олими Ширинбек.«Если вена покраснела, уплотнилась, отекла и болит, следует избегать тепла, включая согревающие мази и компрессы, особенно спиртовые, которые популярны в народе, — подчеркивает сосудистый хирург Тамара Баркинхоева. — Не рекомендуется ставить пиявки или проводить кровопускание в этой области».Кроме того, нельзя носить плотную, тесную одежду — это может затруднить отток венозной крови, усиливая боль и отечность. Нельзя много сидеть или, наоборот, долго стоять. Нужно контролировать вес и не забывать про умеренные физические нагрузки.Но главное — нельзя заниматься самолечением, лучше своевременно обратиться к врачу.Чем лечить больные вены на ногахПо словам доктора Ширинбека, для временного облегчения боли и других симптомов можно использовать:безрецептурные обезболивающие препараты на основе ибупрофена или парацетамола. Однако следует придерживаться инструкции препарата и не превышать рекомендуемую дозу;местные противовоспалительные мази — они помогут облегчить боль и уменьшить воспаление;гели с гепарином помогут при отеках и покраснениях;возвышенное положение ног — это уменьшает отек и улучшает кровообращение;компрессионные чулки — они помогают поддерживать венозный тонус и уменьшить болевые ощущения;холодные компрессы могут облегчить отек и острые болевые ощущения;в некоторых случаях могут быть показаны препараты для улучшения венозного тонуса или разжижения крови. Однако перед началом любого лечения необходимо проконсультироваться со специалистом.«Нужно ли использовать мази, мазевые формы лекарственных препаратов или нет, решает только доктор. Он сможет сказать, что делать и как делать — лечиться консервативно или оперироваться, возможно, даже экстренно, — говорит хирург-флеболог Максим Луценко. — Потому что операции бывают плановые и экстренные. Кого-то приходится оперировать сразу, как только он пришел, кого-то — в течение ближайших суток, кого-то можно оставить на плановую хирургию.Экстренная операция может потребоваться, когда возникает тромбоз, угрожающий жизни, или крайне высока вероятность того, что он будет сильно влиять на здоровье пациента в дальнейшем. Плановая — если нет непосредственной угрозы для жизни, но есть ситуация, которая нарушает венозное кровообращение».«В основном люди используют по совету знакомых аптечные мази и таблетки, которые максимум снимают симптомы. Результата по существу это не даст, — объясняет флеболог Екатерина Смарыгина. — Единственный верный способ справиться с варикозом — устранение его хирургическим путем. Наиболее качественным и востребованным методом лечения в мировой медицине является эндовазальная хирургия — процедура лазерной коагуляции и радиочастотной абляции. Она позволяет быстро и без наркоза избавиться от беспокоящих человека симптомов на конкретной вене.Но каждый случай индивидуален. Поэтому важно обратиться к грамотному специалисту. А если нет возможности быстро добраться до врача, рекомендуется принять стандартный для вас обезболивающий препарат и надеть компрессионный трикотаж — это поможет несколько стабилизировать самочувствие».Какие обследования нужно пройти при боли в венах«Основным методом диагностики при заболеваниях вен является УЗИ вен. Это наиболее доступный, распространенный и информативный метод, который позволяет оценить состояние вен, выявить тромбы, варикозное расширение и другие патологии, — говорит флеболог Олими Ширинбек. — Реже при подозрении на посттромботическую болезнь и варикозную болезнь таза назначаются компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Из лабораторных исследований чаще всего нужно сделать общий анализ крови, биохимические исследования и коагулограмму для оценки свертываемости крови».Таким образом, при любых подозрениях на заболевания вен прежде всего необходимо обратиться к врачу-флебологу для уточнения диагноза и выбора правильного лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки