Когда температура выше 37,0 — вариант нормы, объяснила невролог Стецкая

Многие знают, что норма температуры тела составляет 36,6 °С, именно на нее мы ориентируемся, когда проверяем термометр. Однако врачи предупреждают: это своего рода условная норма и не всегда говорит о недомогании.Когда родители мерят температуру ребенку и видят на градуснике показатель выше 37 градусов, обычно сразу сильно расстраиваются: опять заболел. Но это может быть совсем не так. Врачи говорят: лечить исключительно повышенную температуру не надо, тем более что у некоторых она в принципе может быть слегка повышенной и ничего в этом страшного нет.Как рассказала врач-невролог Татьяна Стецкая, температура тела может варьироваться в зависимости от многих факторов. Среди них — время суток, температура окружающей среды, прием некоторых лекарств и, конечно, возраст.«У детей температура может колебаться в пределах 35,5-37,7 °С, и это абсолютно нормально», — уточняет Татьяна Стецкая в своем телеграм-канале.Например, у младенцев допустимый диапазон температуры обычно шире — это связано с незрелостью центра терморегуляции.По словам врача, нормы температуры у детей в зависимости от возраста могут колебаться:0-1 год — от 37,5 до 37,7 °С,3-5 лет — от 37,0 до 37,2 °С,7-9 лет — от 36,0 до 36,8 °С,старше 10 лет — 36,6 °С.Когда повышенная температура — не норма: 14 признаковНевролог советует родителям сразу не паниковать, если у ребенка температура выше привычных значений, но при этом он бодрый и веселый. Однако, если помимо субфебрилитета есть и другие симптомы, оставлять без внимания это нельзя. Например, вы замечаете что-то из этого списка:снижение активности,излишняя сонливость и вялость,спутанность сознания,озноб,покраснение лица,головная боль,насморк,кашель,боль в горле,сыпь,жжение при мочеиспускании,боль в ухе,длительная заложенность носа,рвота или понос.В таких случаях Татьяна Стецкая советует родителям не гадать, а обратиться к педиатру. Врач осмотрит ребенка, оценит ситуацию, при необходимости назначит дополнительные анализы и решит, есть повод для беспокойства или это так называемый доброкачественный субфебрилитет (low-grade fever), который не требует медикаментозного лечения.Почему бывает жар без температуры, узнайте ЗДЕСЬ.К словуКак ранее рассказывал Сергей Мазуренко, заместитель главного врача по терапии городской больницы Святого Георгия в Петербурге, температура тела меняется в течение дня и зависит это главным образом от обмена веществ и двигательной активности. Между тем в организме есть жесткий механизм терморегуляции, который контролирует такие суточные колебания и дает организму возможность сохранять постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды.Суточные колебания обычно незначительные — в норме до 0,5-1 градуса Со. Так, температура тела обычно максимально поднимается вечером, ночью она немного снижается, а утром достигает минимума — именно в это время суток все обменные процессы замедляются.

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