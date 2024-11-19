«Более полезное»: диетолог рассказал, как приготовить варенье с меньшим количеством сахара

Варенье будет более полезным, содержа меньше сахара, заявил диетолог Михаил Гинзбург.Врач-диетолог Гинзбург посоветовал любителям сладкого готовить более полезное варенье к чаю. Эксперт констатировал, что в такое лакомство нужно класть меньше сахара – именно его высокие дозы в варенье повышают риски разных проблем со здоровьем.«Обычно при приготовлении варенья добавляют много сахара, из-за чего теряется польза продукта. Чем слаще пища, тем больше риск развития диабета, гипертонии и атеросклероза», - напомнил россиянам диетолог.Михаил Гинзбург рассказал, как приготовить варенье с меньшим количеством сахара. Он отметил, что проще всего это сделать, увеличив количество добавленного в десерт пектина. То есть, в варенье кладется немного пектина и более умеренная чем обычно доза сахара.«Если обычно для варенья берут соотношение сахара и ягод один к одному, то можно взять один к десяти. Например, 1 килограмм сахара и 10 килограммов ягод», - посоветовал специалист.Диетолог уточнил, что пектин добавляется в объеме не больше столовой ложки – его количество нужно регулировать опытным путем. Также в варенье для компенсации недостающего сахара кладутся ароматные пряности – корица, гвоздика, ваниль. Готовить угощенье лучше понемногу и держать в холодильнике, приводит слова эксперта «Москва 24».

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