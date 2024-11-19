AJР: у страдающих запорами чаще диагностируют болезни сердца

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что у страдающих запорами людей в два с лишним раза чаще развиваются сердечные и сосудистые патологии.В исследовании приняли участие 408 354 человек. Они предоставили ученым доступ к своим медицинским картам и рассказали, как часто у них возникают проблемы с дефекацией.Дальнейшее наблюдение за добровольцами показало, что у людей, страдающих постоянными запорами, риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний — таких как сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт — был более чем в два раза выше по сравнению с остальными участниками.Дополнительный анализ также выявил, что самыми уязвимыми оказались люди с запорами и гипертонией. У лиц с обеими патологиями вероятность развития сердечных заболеваний оказалась на 34% выше, чем у тех, кто страдал только от высокого давления.По данным экспертов, запорами страдают около 14% населения мира, причем чаще всего они встречаются у пожилых людей и женщин.

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