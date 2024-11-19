Селен: профилактика рака и повышение иммунитета

Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?Микроэлементы наряду с витаминами играют серьезную роль в жизнедеятельности организма. В 1980-м г. ВОЗ признала микроэлемент селен важнейшим компонентом питания. И не напрасно. В чем состоит положительное воздействие селена (Se) на здоровье, в каких продуктах его можно обнаружить в высокой концентрации и как возместить дефицит селена?Как селен влияет на наше здоровьеЗначение микроэлемента SeСелен (Se) известен науке как мощный антиоксидант: он имеет свойство снижать концентрацию продуктов окисления жиров. В этом проявляются противораковые возможности указанного микроэлемента. Селен (Se), кроме того, стимулирует иммунитет, благоприятствует оптимальному клеточному росту, запускает процесс заживления.О ценных свойствах селена (Se) стало известно в 1960-х годах ХХ столетия, до этого времени микроэлемент считали токсичным. Здесь есть и доля правды: дозировка, превышающая норму, может спровоцировать отравление селеном (Se). Но получить “передозировку” данным минералом довольно сложно, так как его содержание в продуктах (даже в тех, в которых селен имеется) мизерно.Специалисты выяснили, что нехватка селена (Se) влечет за собой дистрофию мышцы сердца. При нехватке указанного микроэлемента начинаются проблемы с сосудами, печенью, поджелудочной железой. Дистрофия поджелудочной ведет к тому, что прекращает усваиваться жир и развивается недостаточность жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К). Помимо этого, установлено воздействие элемента Se на репродуктивную систему. Мужчины при грамотном потреблении минерала решали задачу бесплодия, а у женщин минимизировался риск вероятных выкидышей.Однако, безусловно, ключевым стало открытие действия селена (Se) против рака. Введение в организм животных данного антиоксиданта влекло за собой снижением количества злокачественных новообразований. Позже эксперименты на млекопитающих подтвердились в результате практических наблюдений: в тех районах, где концентрация селена в почвах отмечалась на значительном уровне, статистика смертности по причине лимфомы, рака органов желудочно-кишечного тракта, легких и груди являлась не такой значительной, как в районах с малым процентом селена (Se) в почве.Помимо прочего, ученые выяснили, что у онкологических больных наблюдается крайне низкий уровень данного микроэлемента в крови. Еще специалисты доказали, что, чем больше содержание селена в организме, тем менее агрессивными были опухоли и реже демонстрировали всевозможные осложнения.В 1999 г. американский институт изучения рака осуществлял исследование на желающих, продолжающееся десять лет. Добровольцы принимали 200 мкг селена в дрожжах каждодневно. По итогам эксперимента наметилось падение смертности на 49% от онкологии легких, простаты и проч. в группе лиц, дополнительно принимающих этот микроэлемент.Каковы биохимические процессы, в которых участвует селен (Se) и оказывает противораковое действие?Их два:Активация иммунитета. У нас постоянно формируются раковые клетки, но пока иммунная защита организма «справляется», он предотвращает прогрессирование новообразования в организме.Защита клеточных мембран и ДНК. Выступая антиокислителем, селен (Se) защищает клеточные мембраны и противостоит генетическому изменению ДНК, благотворно влияя на рост здоровых клеток.Нехватка указанного минерала кроме страдающих различными видами рака проявляется у пациентов с муковисцидозом, кистами, при астме, заболеваниях щитовидки, проблемах аутоиммунного характера.Вывод: селен (Se) важен для:профилактики возникновения и развития злокачественных новообразований;иммунитета;репродуктивной функции;активизации заживления, включая эрозии, язвы;терапии раковых больных на фоне основных лечебных мероприятий;защите от негативного воздействия тяжелых металлов, в частности, стронция (Sr).для нормального функционирования щитовидной железыСодержание микроэлемента Se в пищевых продуктахСуточная потребность SeСелен не может синтезироваться организмом, а лишь вводиться извне. Рекомендуемая дневная доза Se для взрослого - 50-60 мкг. Особая потребность в этом ценном минерале особенно отмечается у беременных и женщин в периоде лактации (до 80 мкг в сутки). Настоящий враг селена – простые углеводы (сюда относится сладкое, сдобная выпечка), в их присутствии организм почти не усваивает этот микроэлемент.Рекордсмен по содержанию селена (Se) - бразильский орех - 2 мг на 100 г продукта. То есть, 2 ореха обеспечат суточную потребность минерала (они должны быть свежие, не прогорклые). Достаточно селена имеется в большом перечне морепродуктов. Однако, при термической обработке пищи большой процент селена утрачивается.Продукты питания, насыщенные Se (на 100 г продукта):бразильский орех – 2000 мкгкокосовый орех – 810 мкгфисташковые орехи – 450 мкгсвиные почки – 270 мкгсушеные грибы вешенки и белые грибы – 100 мкгтунец, бараньи почки, крабы, омары – 90 мкгпечень куриная, свиная, говяжья, утиная – 40-70 мкгСтоит отметить, что лишь посредством пищи полностью удовлетворить потребность в селене (Se) нереально. Поэтому необходимо вводить селен в комплексе витаминно-минеральных добавок

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