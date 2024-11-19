Хирург Григорьян рассказал, почему возникает тромбоз и как его предотвратить

Тромбоз — это патологическое состояние, связанное с образованием сгустка крови в кровеносных сосудах, что может привести к серьезным осложнениям, таким как тромбофлебит, инсульт или инфаркт миокарда. Узнала у эндоваскулярного хирурга Ашота Григорьяна, почему возникает тромбоз и как его предотвратить.Почему возникает тромбозЧтобы понять, как снизить риск тромбоза, необходимо знать причину его образования и местонахождение в конкретных сосудах, объяснил врач. Их методы профилактики будут различны.— Различают тромбоз артериальный и тромбоз венозный. Причины венозного тромбоза зачастую обусловлены нарушением оттока крови по венам, в то время как тромбоз артериального русла (артерий) — это последствия атеросклероза, — сказал он.Эксперт отметил, что кровь выбрасывается в крупные артерии под действием механической силы сердца, далее она направляется по артериям к тем или иным органам. Многое зависит от питания — мы употребляем довольно большое количество разнообразных продуктов, не все из них полезны.— В артериальном русле начинается процесс отложения атеросклеротической бляшки. Это приводит к постепенному сужению просвета артерии и снижению объема и скорости протекающей крови. Именно в этот период человек начинает ощущать первые признаки ишемии — сниженного кровотока. Если на ранней стадии не обратиться за медицинской помощью, то процесс разрастания бляшки будет идти дальше, приводя к полному перекрытию сосуда, — отметил Григорьян.Специалист подчеркнул, что иногда под действием внешних факторов, таких как стресс и физическая нагрузка, атеросклеротическая бляшка может разрываться.— Так наш организм устроен, что на любое изменение (травму) он реагирует выбросом тромбоцитов, чтобы предотвратить потерю крови. Именно тромбоциты в случае разрыва крыши бляшки устремляются к поврежденному участку и оседают в ней, приводя к острому тромбозу артерии. И именно этот острый процесс становится причиной инфаркта и инсульта, — объяснил собеседникКак снизить риск тромбозовВрач отметил, что основная профилактика образования тромбоза — это борьба с гиподинамией. Прогулки на свежем воздухе, занятия в фитнес-клубе при отсутствии противопоказаний, даже утренняя зарядка — это первые шаги к профилактике атеросклероза.— Также важно изменить свои пищевые привычки. Надо взять за правило отказ от перекусов легкими и быстро усваиваемыми углеводами. В рационе должны присутствовать продукты растительного происхождения, растительные жиры, а присутствие животных жиров — снижено. Эти простые правила позволят снизить уровень холестерина, избавиться от лишнего веса и предотвратить развитие таких грозных осложнений атеросклероза сосудов, как инфаркт и инсульт, — рассказал Григорьян.После того как кровь, обогащенная кислородом, была направлена ко всем органам, она должна вернуться к сердцу. И возвращается она к сердцу по сосудам — венам. К сожалению, органы не обладают такой мощью, как сердце, и не могут с такой же силой выбросить кровь, чтобы она достигла камер сердца, объяснил врач:— Кровь возвращается к сердцу по венам под действием силы тяжести из головы и шеи и под действием создаваемого отрицательного давления в грудной клетке посредством присасывающего его действия. В норме этих механизмов бывает достаточно для беспрепятственного возврата крови. Все изменяется под действием внешних факторов, приводящих к компрессии вен.К таким факторам можно отнести:длительное ношение неудобной и тесной обуви;хождение на высоких каблуках более четырех сантиметров продолжительное время — более двух часов;длительные перелеты в сидячей позе;работа, при которой длительное время приходится сидеть или стоять.— Ряд лекарственных препаратов способствует тромбообразованию. Это относится к применяемым многими девушками пероральным контрацептивам. Без надлежащего контроля со стороны медицинских работников и периодической сдачи анализов крови эти препараты также могут стать причиной венозного тромбоза.Эксперт добавил, что другие причины тромбообразования — травмы конечностей и любое оперативное вмешательство, которое сопровождается ограничением двигательной активности продолжительное время. Помня обо всех этих факторах риска и воздействуя на них, можно снизить риск тромбообразования:— Например, при длительном перелете следует каждый час делать разминку для ног, попеременно напрягая икроножные мышцы каждой ноги, а если позволяют условия полета, то вставать с места и совершать небольшие прогулки на борту. Также не стоит забывать о приеме воды каждый час по 100 миллилитров, что будет поддерживать кровь в жидком состоянии. Посоветовавшись с врачом, можно на период длительного перелета принять определенные препараты, что сделает кровь более текучей.Все те же самые меры профилактики справедливы и для тех, у кого преобладает сидячий образ жизни. В случае ношения обуви на высоком каблуке довольно продолжительное время следует, придя домой, сделать теплый душ для ног. Прием гормональных контрацептивов должен проходить под контролем врача акушера-гинеколога и при своевременной сдачи анализов крови. Эти меры профилактики позволят сохранить здоровье, а зачастую и жизнь, заключил собеседник «ВМ».

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