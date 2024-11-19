Ученые определили опасный порог времени сидения для сердца

Продолжительное сидение за рабочим столом представляет серьезную угрозу для здоровья сердца, даже при регулярных занятиях спортом. К такому выводу пришли ученые после масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии.Группа исследователей проанализировала данные около 90 тысяч участников, которые в течение недели носили специальные устройства-акселерометры. Эти приборы фиксировали периоды активности и малоподвижности в течение дня. Ученые сопоставили полученную информацию с последующими диагнозами инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности у испытуемых.Доктор Эзим Аджуфо из женской больницы Бригама в Бостоне, возглавившая исследование, рекомендует ограничить время сидения максимум 10,6 часами в день. Хотя это не строгий лимит, такой показатель может стать отправной точкой для разработки рекомендаций по охране общественного здоровья.Особую ценность работе придает внушительный размер выборки и применяемая методология, отмечает доктор Кит Диас из Медицинского центра Колумбийского университета. Он объясняет, что мышечная активность играет ключевую роль в регуляции уровня сахара и жиров в крови. Для эффективного выполнения этой функции мышцам необходимо регулярное движение.Примечательно, что даже использование стоячего рабочего места может оказаться недостаточной мерой. По словам доктора Диаса, простое стояние на месте не обеспечивает мышцы необходимой активностью для качественного расщепления сахаров и липидов. Более эффективными альтернативами могут стать велотренажер, беговая дорожка или проведение коротких встреч во время прогулки.Важно отметить, что интенсивная тренировка в конце дня не способна полностью компенсировать негативные последствия длительного сидения. Доктор Аджуфо подчеркивает: умеренная или интенсивная физическая нагрузка, будь то бег или быстрая ходьба, не нейтрализует вред от сидячего образа жизни. Однако доктор Диас призывает не отказываться от физических упражнений, поскольку они приносят множество других преимуществ для здоровья.Исследование имеет определенные ограничения: данные были получены из британского Биобанка, где большинство участников имели европейское происхождение, что не полностью отражает демографическое разнообразие США. Кроме того, наблюдательный характер исследования не позволяет установить прямую причинно-следственную связь между сидячим образом жизни и сердечными заболеваниями.

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