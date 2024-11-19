Эндокринолог Шокур объяснила разницу между видами диабета
— Первый тип диабета развивается в результате нарушенной функции поджелудочной железы, когда она перестает вырабатывать инсулин, и получается так называемый абсолютный дефицит уровня инсулина в крови, вследствие чего глюкоза не усваивается организмом и повышается, — рассказала врач.
Диабет второго типа возникает из-за сниженной чувствительности тканей к инсулину при сохранении функции поджелудочной железы.
Его ключевое отличие — это приобретенное заболевание, связанное с образом жизни (неправильное питание, ожирение, курение, малоподвижность) и генетической предрасположенностью, проявляющееся во второй половине жизни.
Эксперт выделила, что диабет первого типа, диагностируемый в молодом возрасте, не зависит от образа жизни и требует пожизненной инсулинотерапии. Также развитие обоих типов диабета может быть связано с вирусными инфекциями.
Ученые из Берлинской эндокринологической клиники установили, что короткий сон после обеда помогает снизить уровень сахара в крови.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий